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Зарезавший напарника житель Бурятии не смог обжаловать приговор

Зарезавший напарника житель Бурятии не смог обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина посчитал назначенное наказание суровым

В Бурятии убийце не стали смягчать приговор. Уголовное дело в апелляционном порядке рассмотрела судебная коллегия Верховного суда.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло весной 2022 года на ферме в Иволгинском районе. Вечером 15 апреля работники фермы решили распить алкоголь. Спустя некоторое время из-за незначительного повода двое напарников поссорились. Вспыхнула драка, и один из мужчин схватил нож и нанёс им два удара в грудную клетку оппонента. 

Раненый успел дойти до дома владельца фермы, но упал на пороге и здесь же скончался. Перед смертью он успел сообщить, кто нанёс ему удары ножом.

Летом состоялось заседание суда, на котором мужчину приговорили к 9 годам 8 месяцам колонии строгого режима.

Однако мужчина посчитал назначенное наказание чрезмерно суровым и подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия Верховного суда его доводы признала несостоятельными.

- Назначенное осуждённому наказание является соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершённого им преступления и личности виновного, принципам гуманизма и справедливости и полностью отвечающим задачам исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений, - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

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