Убийство произошло на ферме
Жителю Бурятии, убившему своего коллегу, назначили 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло весной этого года.
Обвиняемый жил и работал на ферме, расположенной в Иволгинском районе. Вечером 15 апреля 2022 года в жилом помещении вместе с другими работниками фермы он распивал спиртное.
Спустя некоторое время из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения у него произошла ссора с 32-летним напарником, переросшая в драку. Мужчин несколько раз разнимал один из их собутыльников. Однако спустя непродолжительное время конфликт и драка между ними возобновлялись.
- В ходе очередной потасовки обвиняемый схватил нож и нанёс им два удара противнику в грудную клетку. Потерпевший вскрикнул и выбежал наружу. На улице он дошёл до дома владельца фермы, упал возле порога и скончался. Перед смертью успел сообщить, кто нанёс ему удары ножом, - сообщали ранее в следственном управлении СКР по Бурятии.
Суд учёл в совокупности смягчающие наказание обстоятельства и назначил мужчине наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии получил 9 лет колонии за убийство коллеги
Общество, Фото:
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