В Улан-Удэ канализацию засорили, смыв в унитаз простыни и одеяло

В Улан-Удэ простыни и куски старого одеяла вновь стали причиной череды крупных засоров на сетях, рассказали в МУП «Водоканал».
За двое суток, с 30 августа, аварийные бригады устранили уже четыре засора на канализационном коллекторе первого участка станции Дивизионная, находящегося вблизи многоквартирного жилого дома.
Неоднократно именно здесь происходили самые крупные засоры на сетях. Как и в прошлый раз, который случился менее полугода назад, основной причиной засоров стало скопление тканного мусора. Горожане смыли в унитаз простыни, куски старого одеяла и другие материалы. Они полностью забили участок канализационного коллектора.
- С 30 августа продолжается череда крупных засоров. При этом, только на устранение одного из них уходит более четырёх часов. Сотрудниками проводится чистка коллектора, насосного оборудования, граблей на канализационной станции. Приходит заявка за заявкой, словно кто-то специально смывает в унитаз этот неспецифичный для канализации мусор, - рассказал и.о. главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьёв.
По словам специалистов, ремонтные бригады делают всё возможное, чтобы устранение засоров на канализационном коллекторе прошло как можно оперативнее и без отключения холодного водоснабжения у жителей.
Ранее этот участок коллектора прошёл полную чистку, промывку и полностью находился в рабочем состоянии.
Горожан не раз просили не пользоваться унитазом в качестве «мусорного ведра».
- Ткань не растворяется в наших трубопроводах, она собирает ещё больше мусора и забивает канализацию. Только за один год на очистных сооружениях предприятия собирается свыше 12 тонн мусора, а это колоссальный объём. Выход сточных вод - самое безобидное, в данном случае, - отмечают в «Водоканале».
В устранении засоров только за двое суток было задействовано три аварийные бригады из 15 человек и пять единиц спецтехники, в том числе комбинированные машины.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине августа причиной крупного засора стали смытые в унитаз остатки гипсокартона, обёрнутые в телогрейку. Произошло это в 113 квартале Улан-Удэ. Чуть ранее, в июне, здесь же произошёл один из крупнейших засоров на сетях водоотведения, и тоже из-за строительного мусора.
В декабре 2021 года работу канализации парализовала выброшенная в колодец баранья шкура и останки разделанного животного.