В Улан-Удэ причиной засора канализации стала баранья шкура

«Люди! Что же вы делаете?» - обратились шокированные коммунальщики
В Улан-Удэ из канализационного колодца на улице Трубачеева рабочие «Водоканала» извлекли баранью шкуру.
- 16 декабря в диспетчерскую службу поступила заявка о выходе сточных вод из двух канализационных колодцев по улице Трубачеева. Дежурная бригада оперативно прибыла на место аварийной ситуации и занялась обследованием ресурсных сетей. Оказалось, произошёл крупный засор на линии водоотведения – сточные воды уже значительно заполонили улицу. Благодаря современной спецтехнике и мастерству рабочих в течение часа удалось снять подпор и локализовать случившийся засор, - сообщили в МУП «Водоканал».
По словам рабочих, случившаяся аварийная ситуация была серьёзной. Узнав о том, что послужило её причиной, они были неприятно удивлены.
- Сегодня извлекли из канализационного колодца шкуру и останки от разделанного животного, полотенца. Предположительно, это была баранья шкура. За годы работы на предприятии всякое бывало, но чтобы вот так - впервые, - рассказал мастер участка сетей водоотведения МУП «Водоканал» Алексей Корытко.
По словам специалистов, теперь линии водоотведения требуется срочная промывка. Ведь значительная часть участка канализационного трубопровода из-за сброса в канализацию останков животного оказалась загрязнена жировыми отложениями.
С раннего утра рабочие устраняют коммунальный засор.
Слесарь Виктор Ушков работает в «Водоканале» уже 50 лет и отмечает, что если горожане и дальше будут относится к системе канализации как к мусорному ведру, то город просто утонет в нечистотах.
- Все мы – бойцы невидимого фронта. Вот вчера одна бригада поздним вечером на морозе устраняла засор, другая – уже несколько часов занимается промывкой линии. Чуть позже приступим к уборке наледи. Люди! Что же вы делаете? Неужели ничего лучше не нашлось, как выкинуть останки от животного в городскую канализацию? – обратился к жителям Улан-Удэ слесарь «Водоканала».
Сейчас на объект вызвана дополнительная спецтехника. Работы продолжаются.
В Улан-Удэ причиной засора канализации стала баранья шкура
Происшествия, Фото:
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