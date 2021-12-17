 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 декабря

16 декабря

Популярное

В Улан-Удэ причиной засора канализации стала баранья шкура

В Улан-Удэ причиной засора канализации стала баранья шкура
Происшествия,  Фото:МУП "Водоканал"
«Люди! Что же вы делаете?» - обратились шокированные коммунальщики

В Улан-Удэ из канализационного колодца на улице Трубачеева рабочие «Водоканала» извлекли баранью шкуру.

- 16 декабря в диспетчерскую службу поступила заявка о выходе сточных вод из двух канализационных колодцев по улице Трубачеева. Дежурная бригада оперативно прибыла на место аварийной ситуации и занялась обследованием ресурсных сетей. Оказалось, произошёл крупный засор на линии водоотведения – сточные воды уже значительно заполонили улицу. Благодаря современной спецтехнике и мастерству рабочих в течение часа удалось снять подпор и локализовать случившийся засор, - сообщили в МУП «Водоканал».

По словам рабочих, случившаяся аварийная ситуация была серьёзной. Узнав о том, что послужило её причиной, они были неприятно удивлены.

- Сегодня извлекли из канализационного колодца шкуру и останки от разделанного животного, полотенца. Предположительно, это была баранья шкура. За годы работы на предприятии всякое бывало, но чтобы вот так - впервые, - рассказал мастер участка сетей водоотведения МУП «Водоканал» Алексей Корытко.

По словам специалистов, теперь линии водоотведения требуется срочная промывка. Ведь значительная часть участка канализационного трубопровода из-за сброса в канализацию останков животного оказалась загрязнена жировыми отложениями.

С раннего утра рабочие устраняют коммунальный засор.

Слесарь Виктор Ушков работает в «Водоканале» уже 50 лет и отмечает, что если горожане и дальше будут относится к системе канализации как к мусорному ведру, то город просто утонет в нечистотах.

- Все мы – бойцы невидимого фронта. Вот вчера одна бригада поздним вечером на морозе устраняла засор, другая – уже несколько часов занимается промывкой линии. Чуть позже приступим к уборке наледи. Люди! Что же вы делаете? Неужели ничего лучше не нашлось, как выкинуть останки от животного в городскую канализацию? – обратился к жителям Улан-Удэ слесарь «Водоканала».

Сейчас на объект вызвана дополнительная спецтехника. Работы продолжаются.


канализация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ отчим швырял ребёнка об стену
В Улан-Удэ отчим швырял ребёнка об стену
Происшествия, 17.12.2021
Следователям отчим, жестоко избивший мальчика, заявил, что он упал
В Улан-Удэ причиной засора канализации стала баранья шкура
В Улан-Удэ причиной засора канализации стала баранья шкура
Происшествия, 17.12.2021
«Люди! Что же вы делаете?» - обратились шокированные коммунальщики
В Бурятии сгорели 70 голубей
В Бурятии сгорели 70 голубей
Происшествия, 17.12.2021
Огонь охватил голубятню
В Бурятии спасатели сняли кольцо с пальца пятилетней девочки
В Бурятии спасатели сняли кольцо с пальца пятилетней девочки
Происшествия, 17.12.2021
Девочку увезли в больницу, куда приехали спасатели
Улан-удэнка пригласила в гости бывшего «зэка» и была ограблена
Улан-удэнка пригласила в гости бывшего «зэка» и была ограблена
Происшествия, 17.12.2021
Из колонии мужчина освободился только этой осенью
В Улан-Удэ маршрутчик ни за что выгнал детей из автобуса
В Улан-Удэ маршрутчик ни за что выгнал детей из автобуса
Происшествия, 17.12.2021
Водитель накричал на детей и заставил их выйти
Улан-удэнка перевела 350 тысяч «врачу из Сирии»
Улан-удэнка перевела 350 тысяч «врачу из Сирии»
Происшествия, 17.12.2021
Медик из Улан-Удэ верила, что подружилась в соцсети с иностранным врачом  
В Иркутской области нашли трупы собак
В Иркутской области нашли трупы собак
Происшествия, 17.12.2021
Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в Иркутском районе
Хвастливый фермер из Забайкалья лишился своих накоплений
Хвастливый фермер из Забайкалья лишился своих накоплений
Происшествия, 17.12.2021
Забайкальца обчистили его собутыльники
В Бурятии по вине водителя «Лексуса» пострадали два человека
В Бурятии по вине водителя «Лексуса» пострадали два человека
Происшествия, 17.12.2021
Пострадавших в больницу увезла начальник пожарной части

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^