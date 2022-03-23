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В Улан-Удэ бинты и простыни стали причиной засора канализации

В Улан-Удэ бинты и простыни стали причиной засора канализации
Происшествия,  Фото:МУП "Водоканал"
Засор устраняют уже вторые сутки

В Улан-Удэ вторые сутки аварийные бригады работают над прочисткой канализационного коллектора на первом участке станции Дивизионная, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал». Рабочие устраняют большой засор, причиной которого послужили бинты, простыни и другие материалы из ткани.


Работы не прекращаются ни на секунду. Специалисты установили перекачивающую сточные воды дизельную насосную станцию.

– Станция работает уже более 10 часов. Из-за того, что система канализации самотечная, фактически мы не сможем сейчас остановить сброс сточных вод, ведь горожане пользуются унитазом и раковиной, – сообщил и. о. главного инженера МУП «Водоканал» Сергей Иванов.

По словам специалистов, ремонтные бригады делают всё возможное, чтобы устранение аварийной ситуации из-за засора канализации прошло без отключения холодной воды у жителей. 

В 2021 году этот участок коллектора прошёл полную чистку, промывку и находился в рабочем состоянии.


– Просим горожан не пользоваться унитазом в качестве «мусорного ведра». Ткань не растворяется в наших трубопроводах, она собирает ещё больше мусора и забивает канализацию полностью. Только за один год на очистных сооружениях предприятия собирается свыше 12 тонн мусора, а это колоссальный объём. Выход сточных вод – самое безобидное в данном случае, – рассказали в «Водоканале».

Над устранением аварийной ситуации работают две бригады из 15 человек и пять единиц спецтехники.



Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2021 года причиной засора канализации на улице Трубачеева стала баранья шкура, а также останки самого разделанного животного. «За годы работы на предприятии всякое бывало, но чтобы вот так – впервые», - рассказал тогда один из мастеров.

канализация

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