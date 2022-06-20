В Улан-Удэ смыли гипсокартон в канализацию и засорили её

В Улан-Удэ произошёл крупный засор на сетях из-за смытого в унитаз гипсокартона. Об этом инциденте рассказали в МУП «Водоканал».
17 июня в диспетчерскую службу «Водоканала» поступила заявка о выходе сточных вод из колодца в 113 микрорайоне Улан-Удэ. Дежурная бригада прибыла на место аварии.
Специалисты тщательно обследовали канализационные сети и обнаружили, что причиной засора стал строительный мусор – остатки гипсокартона.
Мусор полностью парализовал работу канализационно-насосной станции, обеспечивающей отвод сточных вод с 20 многоквартирных домов, а это около двух тысяч абонентов.
– Канализационный насос не в силах прокачать подобного рода мусор. Поэтому случился выход сточных вод на поверхность. Загрязнена детская площадка. Это произошло из-за того, что у нас унитаз используется не по назначению. Ткань не растворяется в трубопроводах, она собирает ещё больше смытого хлама и забивает канализацию, – рассказал и.о. главного инженера МУП «Водоканал» Сергей Иванов.
Если ликвидировать засор удалось в течение двух часов, то на устранение его последствий ушло несколько дней. На участке выхода сточных вод была проведена неоднократная дезинфекция, отобраны пробы почвы с детской площадки.
– Установлено, что здесь много новостроек. Летом в квартирах активно стали проводить ремонты. Кто-то из горожан не выбросил мусор в специальный контейнер, а решил, что канализация «всё стерпит», но это не так. Хорошо, что обошлось без более серьёзных последствий – разлома трубопровода, отключения водоснабжения. Только за один год на очистные сооружения предприятия приходит более 12 тонн мусора, – говорит Сергей Иванов.
Самой линии водоотведения потребовалась также срочная промывка с помощью специальной установки. Значительная часть участка сетей микрорайона оказалась загрязнена остатками гипсокартона, плотно обёрнутого кусками ткани.
Как сообщал «Байкал-Daily», один из крупнейших засоров на сетях водоотведения был не так давно – в середине декабря 2021 года. Тогда его причиной стала выброшенная в канализационный колодец баранья шкура и останки разделанного животного.
В марте 2021 года причиной засора стали бинты, простыни и другие материалы из ткани.