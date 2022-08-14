В Бурятии в ДТП погиб мужчина





13 августа на 100 км автодороги «Улан-Удэ-Кяхта» 30-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Об этом сообщили сегодня в группе «Селенга-инфо.24/7».В результате ДТП водитель автомобиля скончался во время транспортировки в медучреждение. Два пассажира 31 и 19 лет госпитализированы.Как сообщал «Байкал-Daily», накануне также произошла авария в 25 км от села Сосново-Озёрское Еравнинского района. 22-летний парень, не справившись с управлением, совершил опрокидывание машины «Toyota Allion».Молодой человек пострадал в результате ДТП. «Зажат в автомобиле. Специальные службы выехали на место происшествия», - говорилось в группе.Позже здесь рассказали, что пострадавшего извлекли из автомобиля, госпитализировали в районную больницу.