В Бурятии осудили пьяного водителя, выпавшего из машины

Когда пьяный водитель вывалился из салона, автомобиль продолжил движение



Вступил в законную силу приговор в отношении 43-летнего жителя Баунтовского района Бурятии, который в очередной раз попался пьяным за рулём.



В марте мужчина отмечал свой день рождения, употребляя алкоголь. На следующий день водка закончилась. Невзирая на то, что он лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде, мужчина всё же решил утром съездить с другом за спиртным и продолжить праздник.



Закупив алкоголь, водитель сел в машину, не закрыв дверь. На дороге он развернулся и на ходу вывалился из салона.



Автомобиль, освободившись от водителя, быстро ехал по дороге самостоятельно. Приятель, будучи также в алкогольном угаре, спал в салоне и даже не проснулся от происшествия.



Неизвестно, какими могли быть последствия от неуправляемой машины, но, к счастью, мимо проезжал патрульный экипаж Росгвардии. Увидев, как водитель вывалился на дорогу, а автомобиль продолжает ехать, росгвардейцы моментально приняли меры и остановили его.



На место были вызваны сотрудники ГИБДД. От водителя шёл сильный запах алкоголя, речь его была невнятной, к тому же он едва стоял на ногах. Несмотря на это, мужчина уверял сотрудников, что спиртное не употреблял. А с результатами алкотестера, показавшего совершенно обратное, не согласился.



И лишь после медицинского освидетельствования в районной больнице мужчина признал, наконец, что пил алкоголь.



В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся.



На суде были оглашены показания, данные в ходе предварительного следствия:



- Я отмечал свой день рождения в семейном кругу, употреблял водку до утра следующего дня. Наутро я с другом решил съездить до магазина за спиртным. От выпитого спиртного я был изрядно пьян, поехал на своём автомобиле в магазин, где купил спиртное. Когда я сел за руль, то задним ходом выехал на дорогу, чтоб развернуться и выехать, при этом не закрыл водительскую дверь и при движении вывалился из салона автомобиля на землю, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения, а автомобиль начал движение вперёд. При падении я ударился об водительскую дверь и об землю. В это время мимо проезжали сотрудники Росгвардии, которые остановили мой автомобиль.



Суд квалифицировал действия мужчины по ст.264.1 ч. 1 УК «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



- В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд признал признание вины, раскаяние в содеянном, в целом положительную характеристику по месту жительства, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья отца подсудимого. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



Мужчина получил 180 часов обязательных работ. Также он лишён водительских прав на два года.



В Баунтовском районном суде уточнили, что приговор вступил в законную силу.



