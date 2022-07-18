Зампред правительства Бурятии поблагодарил сотрудников за оперативное тушение очагов
За прошедшие сутки, 17 июля, в Бурятии возникло четыре новых лесных пожара; они действовали в Заиграевском, Кижингинском и Тарбагатайском районах.
Два лесных пожара произошли из-за сухой грозы, остальные - из-за неосторожного обращения людей с огнём и перехода огня на лес с земель иных категорий, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Также накануне проводились работы по дотушиванию локализованного сложного пожара в Хоринском районе.
С огнём сражались 88 человек - сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лесопользователи. Было задействовано 19 единиц лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 8,21 га.
Все возгорания ликвидированы. На утро 18 июля в лесах Бурятии лесных пожаров не зарегистрировано.
Зампред правительства Бурятии, Пётр Мордовской на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров выразил благодарность группировке за оперативность и грамотные действия по ликвидации возгораний на малых площадях.
Пётр Мордовской подчеркнул: пока лесные пожары возникают по вине человека, необходимо продолжить профилактическую работу и не снижать темпы.
Лесники, сотрудники МВД и МЧС ежедневно патрулируют леса и выявляют нарушения правил пожарной безопасности. С начала пожароопасного сезона в республике выявлено 2712 нарушений, рассмотрено 1320 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 2,8 млн рублей.
В республике действует особый противопожарный режим. За несоблюдение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрено наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию 20-44-44.
Пять лесных пожаров ликвидировали в Бурятии
Происшествия, Фото:
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