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Пять лесных пожаров ликвидировали в Бурятии

Пять лесных пожаров ликвидировали в Бурятии
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Зампред правительства Бурятии поблагодарил сотрудников за оперативное тушение очагов

За прошедшие сутки, 17 июля, в Бурятии возникло четыре новых лесных пожара; они действовали в Заиграевском, Кижингинском и Тарбагатайском районах.

Два лесных пожара произошли из-за сухой грозы, остальные - из-за неосторожного обращения людей с огнём и перехода огня на лес с земель иных категорий, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Также накануне проводились работы по дотушиванию локализованного сложного пожара в Хоринском районе.

С огнём сражались 88 человек - сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лесопользователи. Было задействовано 19 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 8,21 га.

Все возгорания ликвидированы. На утро 18 июля в лесах Бурятии лесных пожаров не зарегистрировано.

Зампред правительства Бурятии, Пётр Мордовской на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров выразил благодарность группировке за оперативность и грамотные действия по ликвидации возгораний на малых площадях.

Пётр Мордовской подчеркнул: пока лесные пожары возникают по вине человека, необходимо продолжить профилактическую работу и не снижать темпы.

Лесники, сотрудники МВД и МЧС ежедневно патрулируют леса и выявляют нарушения правил пожарной безопасности. С начала пожароопасного сезона в республике выявлено 2712 нарушений, рассмотрено 1320 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 2,8 млн рублей.

В республике действует особый противопожарный режим. За несоблюдение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрено наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию 20-44-44.

лесные пожары

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