Пять лесных пожаров ликвидировали в Бурятии

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Зампред правительства Бурятии поблагодарил сотрудников за оперативное тушение очагов



За прошедшие сутки, 17 июля, в Бурятии возникло четыре новых лесных пожара; они действовали в Заиграевском, Кижингинском и Тарбагатайском районах.



Два лесных пожара произошли из-за сухой грозы, остальные - из-за неосторожного обращения людей с огнём и перехода огня на лес с земель иных категорий, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Также накануне проводились работы по дотушиванию локализованного сложного пожара в Хоринском районе.



С огнём сражались 88 человек - сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые лесопользователи. Было задействовано 19 единиц лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 8,21 га.



Все возгорания ликвидированы. На утро 18 июля в лесах Бурятии лесных пожаров не зарегистрировано.



Зампред правительства Бурятии, Пётр Мордовской на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров выразил благодарность группировке за оперативность и грамотные действия по ликвидации возгораний на малых площадях.



Пётр Мордовской подчеркнул: пока лесные пожары возникают по вине человека, необходимо продолжить профилактическую работу и не снижать темпы.



Лесники, сотрудники МВД и МЧС ежедневно патрулируют леса и выявляют нарушения правил пожарной безопасности. С начала пожароопасного сезона в республике выявлено 2712 нарушений, рассмотрено 1320 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 2,8 млн рублей.



В республике действует особый противопожарный режим. За несоблюдение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрено наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию 20-44-44.



