 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июня

08 июня

Популярное

В Бурятии дети дважды обокрали церковь

В Бурятии дети дважды обокрали церковь
Происшествия, 
Юным воришкам по 10, 12 и 13 лет

В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии полицейские раскрыли кражи из церкви. Подозреваемыми оказались трое мальчиков, двое из них – братья, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Первая кража произошла поздним вечером 28 мая. Неизвестные украли деньги из ящиков с пожертвованиями и выручку от продажи церковной утвари – всего около 40 тысяч рублей.

Спустя неделю ситуация повторилась. На этот раз, кроме денег, воришки забрали две серебряные цепочки из иконной лавки, органайзеры и важную религиозную принадлежность – копие (используется в литургии для совершения проскомидии священником).

Первую кражу, как выяснилось, совершил 13-летний подросток и его 12-летний друг. Оба они состоятся на профилактическом учёте в ПДН за имущественные правонарушения. Мальчики признались, что мысль о краже пришла к ним во время вечерней прогулки.

Украденные деньги приятели поделили между собой, после чего накупили сладости и продукты. Всё это они подарили своим друзьям. Старший мальчик также купил себе телефон.

Вторую кражу 13-летний подросток совершил уже со своим 10-летним братом. Причём в этот раз в храм они проникали дважды: сначала украли деньги из кассы и подаяния прихожан, а спустя пару часов забрали серебряные цепочки, органайзеры и копие. Ущерб составил около 12 тысяч рублей.

Украденные предметы у детей изъяли. 

- По фактам противоправных деяний проводятся проверки. По их результатам будет решён вопрос о помещении мальчиков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, - уточнили в министерстве внутренних дел.

Иерей церкви отец Валентин от лица прихода выразил благодарность сотрудникам полиции, раскрывшим преступление, и пожелал телесного и духовного здоровья им и их семьям. От себя лично он поблагодарил руководство отдела МВД России по Кабанскому району.



Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2021 года пьяный улан-удэнец обокрал строящуюся церковь. Осенью 2020-го в посёлке Таксимо мужчина, разбив камнем стекло, залез в храм и украл деньги из ящика для пожертвований. Летом 2020-го житель Тарбагатая обокрал батюшку, но поняв по фото в телефоне, кто он, принёс гаджет обратно
кража церковь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

23-летний улан-удэнец перевёл мошенникам более 400 тысяч
23-летний улан-удэнец перевёл мошенникам более 400 тысяч
Происшествия, 09.06.2022
Молодой человек рассказал свою историю в надежде, что его горький опыт убережет других людей
В Иркутской области водитель погиб, вылетев из машины
В Иркутской области водитель погиб, вылетев из машины
Происшествия, 09.06.2022
Автомобиль съехал с дороги и перевернулся
Байкальское землетрясение докатилось и до Красноярска
Байкальское землетрясение докатилось и до Красноярска
Происшествия, 09.06.2022
В Красноярском крае толчки ощущались в 40 муниципальных образованиях
Вся Бурятия ощутила сильное землетрясение
Вся Бурятия ощутила сильное землетрясение
Происшествия, 08.06.2022
Магнитуда землетрясения составила 6,4 балла
В Бурятии ревнивец убил возлюбленную из-за сообщения в телефоне
В Бурятии ревнивец убил возлюбленную из-за сообщения в телефоне
Происшествия, 08.06.2022
Перед смертью женщина четыре месяца провела в коме
Пенсионер из Иркутской области перевёл мошенникам свыше 800 тысяч
Пенсионер из Иркутской области перевёл мошенникам свыше 800 тысяч
Происшествия, 08.06.2022
Аферисты общались с пенсионером по телефону под видом сотрудников банка
В Иркутске осудили мужчину, убившего приятеля 13 лет назад
В Иркутске осудили мужчину, убившего приятеля 13 лет назад
Происшествия, 08.06.2022
Мужчина отправится в колонию строгого режима
Зарезанный житель Бурятии скончался на пороге дома своего начальника
Зарезанный житель Бурятии скончался на пороге дома своего начальника
Происшествия, 08.06.2022
Перед смертью мужчина успел сказать, кто на него напал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^