В Бурятии дети дважды обокрали церковь

В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии полицейские раскрыли кражи из церкви. Подозреваемыми оказались трое мальчиков, двое из них – братья, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Первая кража произошла поздним вечером 28 мая. Неизвестные украли деньги из ящиков с пожертвованиями и выручку от продажи церковной утвари – всего около 40 тысяч рублей.
Спустя неделю ситуация повторилась. На этот раз, кроме денег, воришки забрали две серебряные цепочки из иконной лавки, органайзеры и важную религиозную принадлежность – копие (используется в литургии для совершения проскомидии священником).
Первую кражу, как выяснилось, совершил 13-летний подросток и его 12-летний друг. Оба они состоятся на профилактическом учёте в ПДН за имущественные правонарушения. Мальчики признались, что мысль о краже пришла к ним во время вечерней прогулки.
Украденные деньги приятели поделили между собой, после чего накупили сладости и продукты. Всё это они подарили своим друзьям. Старший мальчик также купил себе телефон.
Вторую кражу 13-летний подросток совершил уже со своим 10-летним братом. Причём в этот раз в храм они проникали дважды: сначала украли деньги из кассы и подаяния прихожан, а спустя пару часов забрали серебряные цепочки, органайзеры и копие. Ущерб составил около 12 тысяч рублей.
Украденные предметы у детей изъяли.
- По фактам противоправных деяний проводятся проверки. По их результатам будет решён вопрос о помещении мальчиков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, - уточнили в министерстве внутренних дел.
Иерей церкви отец Валентин от лица прихода выразил благодарность сотрудникам полиции, раскрывшим преступление, и пожелал телесного и духовного здоровья им и их семьям. От себя лично он поблагодарил руководство отдела МВД России по Кабанскому району.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2021 года пьяный улан-удэнец обокрал строящуюся церковь. Осенью 2020-го в посёлке Таксимо мужчина, разбив камнем стекло, залез в храм и украл деньги из ящика для пожертвований. Летом 2020-го житель Тарбагатая обокрал батюшку, но поняв по фото в телефоне, кто он, принёс гаджет обратно.