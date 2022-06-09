В Бурятии дети дважды обокрали церковь





В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии полицейские раскрыли кражи из церкви. Подозреваемыми оказались трое мальчиков, двое из них – братья, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Первая кража произошла поздним вечером 28 мая. Неизвестные украли деньги из ящиков с пожертвованиями и выручку от продажи церковной утвари – всего около 40 тысяч рублей.Спустя неделю ситуация повторилась. На этот раз, кроме денег, воришки забрали две серебряные цепочки из иконной лавки, органайзеры и важную религиозную принадлежность – копие (используется в литургии для совершения проскомидии священником).Первую кражу, как выяснилось, совершил 13-летний подросток и его 12-летний друг. Оба они состоятся на профилактическом учёте в ПДН за имущественные правонарушения. Мальчики признались, что мысль о краже пришла к ним во время вечерней прогулки.Украденные деньги приятели поделили между собой, после чего накупили сладости и продукты. Всё это они подарили своим друзьям. Старший мальчик также купил себе телефон.Вторую кражу 13-летний подросток совершил уже со своим 10-летним братом. Причём в этот раз в храм они проникали дважды: сначала украли деньги из кассы и подаяния прихожан, а спустя пару часов забрали серебряные цепочки, органайзеры и копие. Ущерб составил около 12 тысяч рублей.Украденные предметы у детей изъяли.- По фактам противоправных деяний проводятся проверки. По их результатам будет решён вопрос о помещении мальчиков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, - уточнили в министерстве внутренних дел.Иерей церкви отец Валентин от лица прихода выразил благодарность сотрудникам полиции, раскрывшим преступление, и пожелал телесного и духовного здоровья им и их семьям. От себя лично он поблагодарил руководство отдела МВД России по Кабанскому району.