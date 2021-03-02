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Пьяный улан-удэнец обокрал строящуюся церковь

Пьяный улан-удэнец обокрал строящуюся церковь
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вор спрятал украденное в сугробе

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из строящейся церкви возле «Мегатитана».

- Ночью поступило сообщение о том, что неизвестный вскрыл строительный вагончик на территории строящейся церкви. На место преступления выехали автоэкипажи вневедомственной охраны, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Приехавших росгвардейцев встретил сторож. Он рассказал, что вор вскрыл навесной замок строительного вагончика и украл строительные инструменты, после чего убежал.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники на соседней улице задержали подозреваемого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Украденные инструменты – молотки, кувалды, газовый ключ – мужчина спрятал в сугробе возле торгового центра.

В настоящее время в отношении 41-летнего задержанного возбуждено уголовное дело.
кража церковь Росгвардия
 
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