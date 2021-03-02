Вор спрятал украденное в сугробе
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из строящейся церкви возле «Мегатитана».
- Ночью поступило сообщение о том, что неизвестный вскрыл строительный вагончик на территории строящейся церкви. На место преступления выехали автоэкипажи вневедомственной охраны, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Приехавших росгвардейцев встретил сторож. Он рассказал, что вор вскрыл навесной замок строительного вагончика и украл строительные инструменты, после чего убежал.
В ходе розыскных мероприятий сотрудники на соседней улице задержали подозреваемого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Украденные инструменты – молотки, кувалды, газовый ключ – мужчина спрятал в сугробе возле торгового центра.
В настоящее время в отношении 41-летнего задержанного возбуждено уголовное дело.
Пьяный улан-удэнец обокрал строящуюся церковь
Общество, Фото:
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