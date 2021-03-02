Пьяный улан-удэнец обокрал строящуюся церковь

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Вор спрятал украденное в сугробе



В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из строящейся церкви возле «Мегатитана».



- Ночью поступило сообщение о том, что неизвестный вскрыл строительный вагончик на территории строящейся церкви. На место преступления выехали автоэкипажи вневедомственной охраны, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Приехавших росгвардейцев встретил сторож. Он рассказал, что вор вскрыл навесной замок строительного вагончика и украл строительные инструменты, после чего убежал.



В ходе розыскных мероприятий сотрудники на соседней улице задержали подозреваемого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Украденные инструменты – молотки, кувалды, газовый ключ – мужчина спрятал в сугробе возле торгового центра.



В настоящее время в отношении 41-летнего задержанного возбуждено уголовное дело.

