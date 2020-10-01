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Житель Бурятии обокрал православный храм

Житель Бурятии обокрал православный храм
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вор забрался в церковь ради пожертвований

В Муйском районе Бурятии полицейские раскрыли летнюю кражу из православного храма. Вором оказался 34-летний мужчина.

В июне мужчина, разбив камнем стекло, залез в храм в посёлке Таксимо. Он украл деньги из ящика для пожертвований.

На украденные мужчина купил недорогой сотовый телефон, оставшуюся часть – чуть больше тысячи рублей – изъяли полицейские.

Мужчина не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления, не имеет постоянного места жительства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе житель Бурятии обокрал батюшку, но поняв по фото в телефоне, кто он, принёс гаджет обратно. 
кража церковь православие
 
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