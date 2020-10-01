Вор забрался в церковь ради пожертвований
В Муйском районе Бурятии полицейские раскрыли летнюю кражу из православного храма. Вором оказался 34-летний мужчина.
В июне мужчина, разбив камнем стекло, залез в храм в посёлке Таксимо. Он украл деньги из ящика для пожертвований.
На украденные мужчина купил недорогой сотовый телефон, оставшуюся часть – чуть больше тысячи рублей – изъяли полицейские.
Мужчина не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления, не имеет постоянного места жительства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе житель Бурятии обокрал батюшку, но поняв по фото в телефоне, кто он, принёс гаджет обратно.
Житель Бурятии обокрал православный храм
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Наезд произошёл вне зоны «зебры»
Количество выявленных в банках фальшивых рублей снижается
Пожилую женщину не могут найти уже две недели
Вор забрался в церковь ради пожертвований
У скончавшегося пациента коронавируса был осложнён другими заболеваниями
Угонщика поймали росгвардейцы
Его магнитуда 4,7
Преступники не смогли обжаловать приговор
Преступников поймали прежде, чем они смогли вскрыть сейф
Ребёнка не видели с 12 сентября
Для отмывания денег наркодилеры использовали криптовалюту
Горело административное здание
На трупе несколько приметных татуировок
Трагедия произошла после того, как отец с сыном решили высушить в гараже овощную яму
Авария случилась в отдалённом микрорайоне города