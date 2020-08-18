Житель Бурятии обокрал батюшку

Вор сперва планировал занять у настоятеля денег



У настоятеля храма в селе Тарбагатай, когда он отлучился из дома на несколько минут, украли сотовый телефон.



Спустя час прихожанин принёс ему утраченный гаджет. Мужчина купил телефон у незнакомого мужчины всего за сто рублей. На купленном телефоне не было пароля блокировки, и мужчина, просмотрев фотографии, понял, кто его владелец.



Позже был задержан 55-летний неработающий сельчанин. Он рассказал, что зашёл к настоятелю, чтобы одолжить деньги, но поняв, что в доме никого нет, украл сотовый телефон для продажи.



Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

