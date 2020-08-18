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Житель Бурятии обокрал батюшку

Житель Бурятии обокрал батюшку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вор сперва планировал занять у настоятеля денег

У настоятеля храма в селе Тарбагатай, когда он отлучился из дома на несколько минут, украли сотовый телефон.

Спустя час прихожанин принёс ему утраченный гаджет. Мужчина купил телефон у незнакомого мужчины всего за сто рублей. На купленном телефоне не было пароля блокировки, и мужчина, просмотрев фотографии, понял, кто его владелец.

Позже был задержан 55-летний неработающий сельчанин. Он рассказал, что зашёл к настоятелю, чтобы одолжить деньги, но поняв, что в доме никого нет, украл сотовый телефон для продажи.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража православие
 
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