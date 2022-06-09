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В пригороде Улан-Удэ «Лэнд Крузер» сбил ребёнка

В пригороде Улан-Удэ «Лэнд Крузер» сбил ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наезд произошёл на «зебре»

8 июня в Бурятии произошёл очередной наезд на ребёнка. Всё случилось в пригородном селе Сотниково на улице Трактовая, прямо на «зебре».

- В 06:36 водитель автомобиля «Лэнд Крузер Прадо» на автодороге Р-258 в селе Сотниково на улице Трактовая 2 на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на мальчика 2009 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 мая в Улан-Удэ девятилетний мальчик попал под колёса автомобиля на «зебре», когда возвращался домой из школы. Вообще же в конце произошла череда наездов на несовершеннолетних пешеходов.

23 мая в селе Усть-Брянь автомобилист сбил пятилетнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. 21 мая в Иволгинском районе водитель Mitsubishi Outlander сбил 16-летнюю девушку. 20 мая в Улан-Удэ на улице Столичная под колёса попал мальчик, перебегавший дорогу в неположенном месте. Ночью 20 мая в Улан-Удэ водитель электромотоцикла сбил 16-летнюю девушку. Вечером 17 мая в селе Новая Брянь 14-летний школьник на мопеде сбил ребёнка, испугался и скрылся с места аварии.


ДТП

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