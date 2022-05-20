Девушка получила различные травмы
Сегодня ночью в Улан-Удэ в ДТП попал 31-летний водитель электромотоцикла «Дукати». Следуя по улице Революции 1905 года вне пешеходного перехода он совершил наезд на 16-летнюю студентку.
- В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 17 мая в селе Новая Брянь произошло похожее ДТП. Водитель мопеда при въезде в парк отдыха сбил 11-летнего мальчика. У ребёнка диагностирован перелом левой голени. Водитель же с места аварии скрылся. Вскоре выяснилось, что на мопеде ехал 14-летний подросток. Школьника нашли, и он признал свою вину. К административной ответственности за передачу прав управления мототранспортом будет привлечена мать юного водителя
Госавтоинспекция напоминает, что сегодня вечером в Улан-Удэ пройдёт профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей. На магистральных улицах будут выставлены дополнительные экипажи.
В Улан-Удэ мотоциклист сбил 16-летнюю студентку
Происшествия, Фото:
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