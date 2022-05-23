Наезд произошёл в пригороде Улан-Удэ
В Бурятии зарегистрирован очередной наезд на юного пешехода. ДТП произошло в субботу, 21 мая, в Иволгинском районе, где под колёса Mitsubishi Outlander попал 16-летняя девушка.
- Около 12 часов дня 32-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, следуя со стороны села Нижняя Иволга в направлении села Хойтобэе, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП 16-летняя девочка получила травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 мая в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал семилетний мальчик, перебегавший дорогу в неположенном месте.
20 мая водитель электромотоцикла «Дукати» в столице Бурятии сбил 16-летнюю студентку.
17 мая в селе Новая Брянь водитель мопеда при въезде в парк отдыха сбил 11-летнего мальчика, после чего скрылся. Когда же виновника нашли, выяснилось, что это 14-летний школьник.
17 мая в селе Хоринск водитель «Тойоты Королла Филдер» сбил девятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде.
В Бурятии водитель Mitsubishi сбила 16-летнюю девушку
Происшествия, Фото:
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