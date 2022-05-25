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В Улан-Удэ на «зебре» сбили девятилетнего мальчика

В Улан-Удэ на «зебре» сбили девятилетнего мальчика
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобиль сбил ребёнка, возвращавшегося из школы

В среду, 25 мая, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на ребёнка. Девятилетний мальчик попал под колёса автомобиля в 113 квартале прямо на «зебре». Ребёнок возвращался домой из школы.

- В 17.45 часов 41-летний водитель автомобиля «Тойота» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мальчика 2012 года рождения. После осмотра и оказания медицинской помощи ребёнок был отпущен, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.

До этого наезд на ребёнка в Бурятии был зарегистрирован 23 мая. В селе Усть-Брянь автомобилист сбил пятилетнюю девочку, катавшуюся на велосипеде.

23 мая в Иволгинском районе водитель Mitsubishi Outlander сбил 16-летнюю девушку. 20 мая в Улан-Удэ на улице Столичная под колёса попал мальчик, перебегавший дорогу в неположенном месте. Ночью 20 мая в Улан-Удэ водитель электромотоцикла сбил 16-летнюю девушку. Вечером 17 мая в селе Новая Брянь 14-летний школьник на мопеде сбил ребёнка, испугался и скрылся с места аварии
ДТП

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