За последние 10 дней это уже четвёртое ДТП с участием юного велосипедиста
Накануне, 23 мая, в селе Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии автомобиль сбил пятилетнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. На ребёнка наехал автомобиль «Мазда Демио», которым управляла 38-летняя женщина.
- Около 6 часов вечера 38-летняя водитель автомобиля «Мазда Демио», следуя по улице Центральная, при выполнении поворота направо совершила наезд на ребёнка 2017 года рождения. В результате ДТП пятилетняя девочка получила травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
За последние 10 дней это уже четвёртое ДТП с участием юного велосипедиста. В связи с этим Госавтоинспекция обратилась к водителям с призывом быть внимательнее и снижать скорость, если на дороге появляется ребёнок на велосипеде.
Как сообщал «Байкал-Daily», одна из таких последних аварий произошла 17 мая в селе Хоринск, где водитель «Тойоты Королла Филдер» сбил девятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде.
А 5 мая в Улан-Удэ взрослый велосипедист, столкнувшийся на перекрёстке с автомобилем, от удара перелетел через машину, что запечатлела видеокамера.
В прошлом году трагедия произошла на улице Краснофлотская. 25-летний водитель «Тойоты Хайс» насмерть сбил девятилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде. В середине мая суд вынес приговор виновнику аварии, отправив его в колонию-поселение на три года.
В Бурятии «Мазда» сбила пятилетнюю девочку на велосипеде
Происшествия, Фото:
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