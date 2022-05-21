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В Улан-Удэ перебегавший дорогу мальчик попал под колёса

В Улан-Удэ перебегавший дорогу мальчик попал под колёса
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Момент ДТП попал на видео

В Улан-Удэ «Тойота» сбила семилетнего мальчика. ДТП произошло накануне, 20 мая, около 18 часов на улице Столичная. Момент наезда попал на камеру наружного видеонаблюдения.

- По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» совершил наезд на ребёнка 2014 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Здесь отметили, что ребёнок перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчика с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.



Как сообщал «Байкал-Daily», 17 мая в селе Новая Брянь водитель мопеда при въезде в парк отдыха сбил 11-летнего мальчика. У ребёнка диагностирован перелом левой голени. Водитель же с места аварии скрылся. Позже выяснилось, за рулём транспортного средства находился 14-летний подросток.


ДТП

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