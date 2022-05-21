В Улан-Удэ перебегавший дорогу мальчик попал под колёса









В результате ДТП мальчика с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.





Как сообщал «Байкал-Daily», 17 мая в селе Новая Брянь водитель мопеда при въезде в парк отдыха сбил 11-летнего мальчика. У ребёнка диагностирован перелом левой голени. Водитель же с места аварии скрылся. Позже выяснилось, за рулём транспортного средства находился





Как сообщал «Байкал-Daily», 17 мая в селе Новая Брянь водитель мопеда при въезде в парк отдыха сбил 11-летнего мальчика. У ребёнка диагностирован перелом левой голени. Водитель же с места аварии скрылся. Позже выяснилось, за рулём транспортного средства находился 14-летний подросток. Здесь отметили, что ребёнок перебегал дорогу вне пешеходного перехода.В результате ДТП мальчика с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

В Улан-Удэ «Тойота» сбила семилетнего мальчика. ДТП произошло накануне, 20 мая, около 18 часов на улице Столичная. Момент наезда попал на камеру наружного видеонаблюдения.- По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» совершил наезд на ребёнка 2014 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.