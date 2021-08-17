В Бурятии компания подростков перевернулась на «Жигулях»

Вчера, 16 августа, в Заиграевском районе Бурятии в ДТП пострадали трое подростков, один из которых был за рулём. Об этой аварии сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Всё произошло около 5.30 часов утра в селе Новая Брянь.
За рулём автомобиля «ВАЗ-21070» находился 17-летний подросток. На улице Лесная он не справился с управлением и опрокинул автомобиль.
В результате сам 17-летний водитель и двое его 15-летних пассажиров получили травмы.
Также вчера днём произошло ДТП с Тункинском районе.
- 33-летний водитель автомобиля «УАЗ-315195», следуя по автодороге «Култук – Монды», в 200 метрах от села Жемчуг не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в Госавтоинспекции по Бурятии.
Водитель и 33-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера вечером страшное ДТП произошло в Кяхтинском районе. В машину, где ехала семья с тремя детьми, врезался пьяный автомобилист. Погибла старшая дочь, все остальные члены семьи попали в больницу.
15 августа в Иволгинском районе в аварию попал мужчина, который вёз пятилетнюю дочь на самодельном мотоцикле. Девочка получила тяжёлые травмы.