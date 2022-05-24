В Улан-Удэ бабушка скончалась в больнице после ДТП с лесовозом

«Тойота Камри Грация» и лесовоз столкнулись этим утром
Утреннее ДТП на улице Комарова с участием легковушки и лесовоза в Улан-Удэ оказалось смертельным. Во второй половине дня стало известно, что в больнице от полученных травм скончалась 84-летняя пассажирка. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Авария произошла около 6.30 часов на улице Комарова
. По предварительным данным, 32-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри Грация» не предоставила преимущество в движении большегрузу «Хово». В результате произошло столкновение.
В больницу, помимо скончавшейся позже бабушки, также доставили ещё одну пассажирку «Тойоты». Этой пострадавшей 57 лет.
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