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В Улан-Удэ легковушка врезалась в лесовоз

В Улан-Удэ легковушка врезалась в лесовоз
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В ДТП пострадали две женщины

Cегодня ранним утром на улице Комарова в Улан-Удэ столкнулись легковушка «Тойота Камри Грация» и лесовоз «Хово». В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

- По предварительным данным, около 6.30 часов 32-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри Грация», следуя по улице Комарова, не предоставила преимущество в движении автомобилю «Хово» под управлением 1979 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

 
В результате ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализированы две женщины, 84 лет и 57 лет. Они пассажирки легковушки.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне утром в Улан-Удэ произошло ДТП на Селенгинском мосту, в котором пострадали два человека
ДТП

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