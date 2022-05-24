В Улан-Удэ легковушка врезалась в лесовоз







В результате ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализированы две женщины, 84 лет и 57 лет. Они пассажирки легковушки.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне утром в Улан-Удэ

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализированы две женщины, 84 лет и 57 лет. Они пассажирки легковушки.Как сообщал «Байкал-Daily», накануне утром в Улан-Удэ произошло ДТП на Селенгинском мосту, в котором пострадали два человека

Cегодня ранним утром на улице Комарова в Улан-Удэ столкнулись легковушка «Тойота Камри Грация» и лесовоз «Хово». В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.- По предварительным данным, около 6.30 часов 32-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри Грация», следуя по улице Комарова, не предоставила преимущество в движении автомобилю «Хово» под управлением 1979 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.