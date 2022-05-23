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В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП на Селенгинском мосту

В Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП на Селенгинском мосту
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
В аварии пострадали два человека

Сегодня утром в столице Бурятии произошло ДТП на Селенгинском мосту. Виновником аварии стал пьяный водитель на автомобиле «Лифан».

В столкновении автомобилей пострадали два человека.

- Сегодня в 05:50 38-летний водитель автомобиля «Лифан», находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла». В результате ДТП травмы получили 53-летний водитель и 49-летняя пассажир «Тойоты», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

ДТП привело к сильной пробке на Селенгинском мосту в утренний час пик. «Закладывайте на поездку до работы чуточку больше времени», - предупредили в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Там также опубликовали фото с места аварии, на котором запечатлено, как повреждённый автомобиль грузят на эвакуатор.

По данным на 9.10 утра, движение на мосту до сих пор осложнено. Сервис 2 ГИС показывает затор красным цветом.

Как сообщал «Байкал-Daily», год назад, в апреле 2021-го, на Селенгинском мосту столкнулись сразу четыре автомобиля
ДТП алкогольное опьянение Селенгинский мост

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