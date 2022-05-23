Площадь пожара составила 200 квадратных метров
Днём 21 мая произошёл пожар в частном секторе села Ильинка Прибайкальского района Бурятии.
Когда пожарные прибыли на место, огнём были охвачены два частных дома и надворные постройки. Существовала угроза перехода огня на соседние строения.
Спустя полчаса огонь очаг был локализован на площади 200 квадратных метров.
Огонь повредил два жилых дома, гараж и надворные постройки.
Всего к тушению привлекались 14 пожарных и семь единиц техники, а также представители добровольной пожарной охраны и сотрудники лесной охраны, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
Пожар устроили дети, которые баловались с огнём, установили специалисты.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 мая в парке Аллея Счастья в селе Тарбагатай дети спалили беседку.
17 мая в городе Гусиноозёрск сгорели надворные постройки на территории частного дома. Виновниками пожара стали дети, игравшие на поле с самодельным факелом.
В Бурятии из-за детской шалости загорелись жилые дома
Происшествия, Фото:
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