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В Бурятии из-за детской шалости загорелись жилые дома

В Бурятии из-за детской шалости загорелись жилые дома
Происшествия,  Фото:из архива
Площадь пожара составила 200 квадратных метров

Днём 21 мая произошёл пожар в частном секторе села Ильинка Прибайкальского района Бурятии.

Когда пожарные прибыли на место, огнём были охвачены два частных дома и надворные постройки. Существовала угроза перехода огня на соседние строения.

Спустя полчаса огонь очаг был локализован на площади 200 квадратных метров.

Огонь повредил два жилых дома, гараж и надворные постройки.

Всего к тушению привлекались 14 пожарных и семь единиц техники, а также представители добровольной пожарной охраны и сотрудники лесной охраны, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Пожар устроили дети, которые баловались с огнём, установили специалисты.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 мая в парке Аллея Счастья в селе Тарбагатай дети спалили беседку.

17 мая в городе Гусиноозёрск сгорели надворные постройки на территории частного дома. Виновниками пожара стали дети, игравшие на поле с самодельным факелом.

пожар

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