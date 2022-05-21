В Бурятии из-за детской шалости сгорели беседки













За текущий месяц в Бурятии произошло 18 пожаров по причине детской шалости, в результате которых уничтожено пять зданий, повреждено шесть сооружений, а также три квартиры.Так, днём 19 мая поступило сообщение о возгорании беседки в парке Аллея Счастья в селе Тарбагатай. На место был незамедлительно направлен дежурный караул пожарной части № 43 3-го Тарбагатайского отряда государственной пожарной службы. 11 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар.Предварительно, причиной пожара стала детская шалость с огнём.Дознавателями отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам установлено, что двое детей играли спичками в парке.- Один ребёнок бросил спичку, которая потухла, второй поджог полиэтиленовый пакет, с которого начали капать горящие капли на пол беседки. Дети попытались самостоятельно потушить возгорание, но не смогли и убежали. В результате пожара огнём уничтожена беседка на площади 15 квадратных метров. Всего к тушению привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники, - сообщила старший дознаватель отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Бурятии Яна Сороковикова.Специалисты рекомендуют родителям постоянно разъяснять детям опасность игр с огнём.- Не разрешайте им пользоваться электронагревательными приборами, свечами, зажигалками. Спички храните в недоступном месте. Маленьких детей не оставляйте без присмотра. Напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность, - сообщили в пресс-службе ведомства.