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В Бурятии из-за детской шалости сгорели беседки

В Бурятии из-за детской шалости сгорели беседки
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В регионе по этой причине сгорело пять зданий

За текущий месяц в Бурятии произошло 18 пожаров по причине детской шалости, в результате которых уничтожено пять зданий, повреждено шесть сооружений, а также три квартиры.

Так, днём 19 мая поступило сообщение о возгорании беседки в парке Аллея Счастья в селе Тарбагатай. На место был незамедлительно направлен дежурный караул пожарной части № 43 3-го Тарбагатайского отряда государственной пожарной службы. 11 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар.

Предварительно, причиной пожара стала детская шалость с огнём.


Дознавателями отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам установлено, что двое детей играли спичками в парке.

- Один ребёнок бросил спичку, которая потухла, второй поджог полиэтиленовый пакет, с которого начали капать горящие капли на пол беседки. Дети попытались самостоятельно потушить возгорание, но не смогли и убежали. В результате пожара огнём уничтожена беседка на площади 15 квадратных метров. Всего к тушению привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники, - сообщила старший дознаватель отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Бурятии Яна Сороковикова.

Специалисты рекомендуют родителям постоянно разъяснять детям опасность игр с огнём.

- Не разрешайте им пользоваться электронагревательными приборами, свечами, зажигалками. Спички храните в недоступном месте. Маленьких детей не оставляйте без присмотра. Напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность, - сообщили в пресс-службе ведомства.


пожар

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