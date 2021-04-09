ДТП с четырьмя машинами произошло на Селенгинском мосту в Улан-Удэ

Сегодня, 9 апреля, в 17 часов вечера на Селенгинском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП с участием четырёх машин. В начале моста, со стороны Левого берега, автомобиль «Тойота Королла Филдер» врезался в ехавший впереди «Ниссан AD», так что залетел под него. От удара универсал, который встал на передние колёса, ударился также в «Тойота RAV4» и в «Тойоту Лэнд Крузер».
- В результате ДТП пострадавших нет, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.
Авария надолго парализовала движение на Селенгинском мосту и улице Борсоева. В восемь часов вечера пробка была оценена на 8 баллов.
«Всё колом, в час по чайной ложке», - поделился пользователь паблика ves_ulan_ude_ Ещё один водитель пошутил, что, «кажется, проще переночевать в городе, чем ехать на Левый берег». Ещё один рассказал, что добирался с «Еврозоны» до «Автолидера» на Борсоева (перед мостом) больше часа. Стоя в пробке, водители обменивались возмущёнными сообщениями. Один из застрявших водителей пожаловался, что очень хочет в туалет и уже не может терпеть.
После этой аварии произошло ещё два ДТП на выезде на Стеклозавод. Они серьёзно осложнили и без того тяжёлую дорожную ситуацию.
Многие пассажиры, которые безуспешно ждали автобус на Левый берег, пошли пешком.
- Час стоял на остановке «Площадь Советов», автобусов не было. Пришлось так идти домой, - рассказал «Байкал-Dailу» местный житель.
Автомобили увезли с места только около восьми часов вечера, через три часа после аварии. Лишь после этого пробка начала понемногу рассасываться.