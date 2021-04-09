ДТП с четырьмя машинами произошло на Селенгинском мосту в Улан-Удэ





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_)



Авария надолго парализовала движение на Селенгинском мосту и улице Борсоева. В восемь часов вечера пробка была оценена на 8 баллов.



«Всё колом, в час по чайной ложке», - поделился пользователь паблика ves_ulan_ude_ Ещё один водитель пошутил, что, «кажется, проще переночевать в городе, чем ехать на Левый берег». Ещё один рассказал, что добирался с «Еврозоны» до «Автолидера» на Борсоева (перед мостом) больше часа. Стоя в пробке, водители обменивались возмущёнными сообщениями. Один из застрявших водителей пожаловался, что очень хочет в туалет и уже не может терпеть. Авария надолго парализовала движение на Селенгинском мосту и улице Борсоева. В восемь часов вечера пробка была оценена на 8 баллов.«Всё колом, в час по чайной ложке», - поделился пользователь паблика ves_ulan_ude_ Ещё один водитель пошутил, что, «кажется, проще переночевать в городе, чем ехать на Левый берег». Ещё один рассказал, что добирался с «Еврозоны» до «Автолидера» на Борсоева (перед мостом) больше часа. Стоя в пробке, водители обменивались возмущёнными сообщениями. Один из застрявших водителей пожаловался, что очень хочет в туалет и уже не может терпеть.









После этой аварии произошло ещё два ДТП на выезде на Стеклозавод. Они серьёзно осложнили и без того тяжёлую дорожную ситуацию.



Многие пассажиры, которые безуспешно ждали автобус на Левый берег, пошли пешком.



- Час стоял на остановке «Площадь Советов», автобусов не было. Пришлось так идти домой, - рассказал «Байкал-Dailу» местный житель.



Автомобили увезли с места только около восьми часов вечера, через три часа после аварии. Лишь после этого пробка начала понемногу рассасываться.



После этой аварии произошло ещё два ДТП на выезде на Стеклозавод. Они серьёзно осложнили и без того тяжёлую дорожную ситуацию.Многие пассажиры, которые безуспешно ждали автобус на Левый берег, пошли пешком.- Час стоял на остановке «Площадь Советов», автобусов не было. Пришлось так идти домой, - рассказал «Байкал-Dailу» местный житель.Автомобили увезли с места только около восьми часов вечера, через три часа после аварии. Лишь после этого пробка начала понемногу рассасываться.





Сегодня, 9 апреля, в 17 часов вечера на Селенгинском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП с участием четырёх машин. В начале моста, со стороны Левого берега, автомобиль «Тойота Королла Филдер» врезался в ехавший впереди «Ниссан AD», так что залетел под него. От удара универсал, который встал на передние колёса, ударился также в «Тойота RAV4» и в «Тойоту Лэнд Крузер».- В результате ДТП пострадавших нет, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.