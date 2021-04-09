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ДТП с четырьмя машинами произошло на Селенгинском мосту в Улан-Удэ

ДТП с четырьмя машинами произошло на Селенгинском мосту в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В результате аварии одна из машин залетела под другую

Сегодня, 9 апреля, в 17 часов вечера на Селенгинском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП с участием четырёх машин. В начале моста, со стороны Левого берега, автомобиль «Тойота Королла Филдер» врезался в ехавший впереди «Ниссан AD», так что залетел под него. От удара универсал, который встал на передние колёса, ударился также в «Тойота RAV4» и в «Тойоту Лэнд Крузер».

- В результате ДТП пострадавших нет, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.

 


Авария надолго парализовала движение на Селенгинском мосту и улице Борсоева. В восемь часов вечера пробка была оценена на 8 баллов.

«Всё колом, в час по чайной ложке», - поделился пользователь паблика ves_ulan_ude_ Ещё один водитель пошутил, что, «кажется, проще переночевать в городе, чем ехать на Левый берег». Ещё один рассказал, что добирался с «Еврозоны» до «Автолидера» на Борсоева (перед мостом) больше часа. Стоя в пробке, водители обменивались возмущёнными сообщениями. Один из застрявших водителей пожаловался, что очень хочет в туалет и уже не может терпеть.

 

После этой аварии произошло ещё два ДТП на выезде на Стеклозавод. Они серьёзно осложнили и без того тяжёлую дорожную ситуацию.

Многие пассажиры, которые безуспешно ждали автобус на Левый берег, пошли пешком.

- Час стоял на остановке «Площадь Советов», автобусов не было. Пришлось так идти домой, - рассказал «Байкал-Dailу» местный житель.

Автомобили увезли с места только около восьми часов вечера, через три часа после аварии. Лишь после этого пробка начала понемногу рассасываться.


ДТП
 
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