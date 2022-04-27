Мужчина негативно высказался в магазине перед матерью военнослужащего
Житель Агинского района Забайкальского края, устроивший дискуссию в магазине о спецоперации на Украине, получил штраф в 30 тысяч рублей. Во время спора мужчина осудил спецоперацию.
Всё произошло в магазине в посёлке Орловский.
- Покупатель допустил публичные высказывания, дискредитирующие действия военнослужащих, в том числе обратившись к женщине-продавцу, сын которой участвует в спецоперации на Украине, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Участковый уполномоченный полиции установил личность покупателя и доставил его в отдел полиции. Задержанному 59 лет.
На него составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
Мужчина принёс свои извинения матери военнослужащего.
- Извините меня, пожалуйста. Я не хотел обидеть ваши чувства, ей богу. Я не понимаю, что со мной было, - сказал мужчина.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии также есть несколько жителей, оштрафованных за дискредитацию Вооружённых сил. Недавно наказали жителя города Гусиноозёрск, который выкрикивал фразы в кафе.
Три улан-удэнки, которые развернули плакаты на несанкционированном митинге, получили штрафы в 40 тысяч рублей.
Три протокола составили на детского тренера из посёлка Онохой, который убрал с двери спортивной школы символ Z, сделанный из георгиевской ленточки. Мужчина получил штрафы в общей сложности на 90 тысяч рублей.
25 апреля произошёл инцидент на площади Советов Улан-Удэ. 46-летний мужчина повредил огромный баннер с символом Z на постаменте памятника Ленину. Полиция оперативно его нашла. Вместо повреждённого баннера практически моментально установили новый, но уже с буквой V.
Забайкальца оштрафовали за дискуссию в магазине о спецоперации
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В преступлении подозревается находящийся в федеральном розыске житель Самарской области
Электросамокаты, которые можно взять в аренду, украли с двух улиц
Мужчина негативно высказался в магазине перед матерью военнослужащего
Сегодня утром «заминировали» четыре школы
За сутки пожары охватили почти 250 га
На суде мужчина, поднявший руку на мать, раскаялся
Момент аварии сняла камера ГИБДД
Волна «минирований» в столице Бурятии не прекращается
За год в Бурятии выявили десятки случаев такой незаконной добычи
Житель Кижингинского района признал свою вину
Буянившего мужчину разыскали росгвардейцы
Автоавария случилась на перекрёстке
Сельчанин неоднократно судим
Происшествия, 26.04.2022
Всплывшая брюхом кверху рыба усеяла почти весь берег
Происшествия, 26.04.2022
Преступление произошло ночью