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Забайкальца оштрафовали за дискуссию в магазине о спецоперации

Происшествия, 
Мужчина негативно высказался в магазине перед матерью военнослужащего

Житель Агинского района Забайкальского края, устроивший дискуссию в магазине о спецоперации на Украине, получил штраф в 30 тысяч рублей. Во время спора мужчина осудил спецоперацию.

Всё произошло в магазине в посёлке Орловский.

- Покупатель допустил публичные высказывания, дискредитирующие действия военнослужащих, в том числе обратившись к женщине-продавцу, сын которой участвует в спецоперации на Украине, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Участковый уполномоченный полиции установил личность покупателя и доставил его в отдел полиции. Задержанному 59 лет.

На него составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Мужчина принёс свои извинения матери военнослужащего.

- Извините меня, пожалуйста. Я не хотел обидеть ваши чувства, ей богу. Я не понимаю, что со мной было, - сказал мужчина.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии также есть несколько жителей, оштрафованных за дискредитацию Вооружённых сил. Недавно наказали жителя города Гусиноозёрск, который выкрикивал фразы в кафе

Три улан-удэнки, которые развернули плакаты на несанкционированном митинге, получили штрафы в 40 тысяч рублей

Три протокола составили на детского тренера из посёлка Онохой, который убрал с двери спортивной школы символ Z, сделанный из георгиевской ленточки. Мужчина получил штрафы в общей сложности на 90 тысяч рублей.

25 апреля произошёл инцидент на площади Советов Улан-Удэ. 46-летний мужчина повредил огромный баннер с символом Z на постаменте памятника Ленину. Полиция оперативно его нашла. Вместо повреждённого баннера практически моментально установили новый, но уже с буквой V.
дискредитация ВС РФ

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