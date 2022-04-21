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В Улан-Удэ массово эвакуируют школы

В Улан-Удэ массово эвакуируют школы
Происшествия, 
В столицу Бурятии вновь пришли сообщения с угрозой минирования

Утро в Улан-Удэ вновь началось с эвакуации школ из-за очередных поступивших сообщений об угрозе минирования.

По информации телекомпании «Тивиком», сообщения разницей в минуту с 8:45 поступили практически во все школы города: №№5, 32, 38, 26, 7, 52, 35, 55, 31, 25, 57, 9, 3, 59, 8, 36, 18, 44, 22, 63, гимназию № 14, школу № 49, 24, 13, 15, лицей № 27.

Учащихся и педагогов эвакуировали. На месте работают спецслужбы, которые проверяют здания. Информация уточняется.

Многострадальная школа №49 такие сообщения получает уже в четвёртый раз за неделю. Предыдущая эвакуация была лишь вчера. На этой неделе учащиеся первой смены не проучились ни одного дня полностью – учебный процесс ежедневно прерывают эвакуации.

Родители детей негодуют: «Это когда-нибудь кончится?!», «Опять!», «Да сколько можно?».

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 апреля поступили сообщения о «минировании» трёх городских школ №№ 8, 32, 49.

Также на прошлой неделе, 13 апреля, поступали сообщения о якобы минировании железнодорожного вокзала, аэропорта «Байкал», а здания мэрии на площади Советов, администрации Советского района, а также нескольких зданий БГУ, отдела УФМС и мирового суда Советского района.

8 апреля поступили сообщения об угрозе взрыва в Бурятском государственном университете, а также о минировании нескольких автозаправочных комплексов, железнодорожного вокзала и аэропорта «Байкал».

6 апреля из-за подобных сообщений эвакуировали посетителей автовокзала и железнодорожного вокзала.

Отметим, сегодня также были прерваны занятия в трёх школах Петропавловска-Камчатского. Схема такая же, как в Улан-Удэ. Сперва там поступило «анонимка» о минировании одной школы, спустя восемь минут – другой, а затем из-за сообщений о минировании были эвакуированы все школы Петропавловска-Камчатского.

Недавно в МВД России сообщали, что к созданию колл-центров, предназначенных для телефонного терроризма, причастные Вооружённые силы Украины (ВСУ). Отмечалось, что туда набирают сотрудников со знанием русского языка, желающих отомстить России за проведение спецоперации. По данным МВД, цель ВСУ — дестабилизировать обстановку в нашей стране, помешать работе госорганов и учреждений, а также отвлечь от работы сотрудников силовых структур.

За месяц, с 24 февраля по 25 марта 2022 года, количество преступлений о лжеминировании выросло в три раза.

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