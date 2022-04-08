Взрывотехники завершили осмотры
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром Улан-Удэ попал под волну «минирования». Поступили сообщения об угрозе взрыва в Бурятском государственном университете, а также о минировании нескольких автозаправочных комплексов, железнодорожного вокзала и аэропорта «Байкал».
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования. Они организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию граждан. Информация о «минировании» оказалась ложной.
- Взрывотехники ОМОН в ходе осмотров предметов, представляющих угрозу безопасности граждан, не обнаружили, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Также сообщения об угрозе взрыва поступали два дня назад, 6 апреля. Тогда речь шла об автовокзале и железнодорожном вокзале.
К слову, в феврале ФСБ задержала 14 человек, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях
Волну ложных сообщений о минировании зданий в России организовали участники интернет-сообществ. Создатель и администратор этих сообществ — студент из Украины, выяснила ФСБ. Подозреваемые распространяли ложную информацию о минировании через интернет в конце 2021 года и начале 2022 года.
Сообщения о минировании в Улан-Удэ оказались ложными
Происшествия, Фото:
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