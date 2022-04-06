Тревожные сообщения поступают два дня подряд
Сегодня утром в Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе взрыва на автовокзале. На место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб на место для оперативного реагирования.
- Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Кроме того, накануне поступало аналогичное сообщение об угрозе взрыва на железнодорожном вокзале. Здесь оперативно отработали сотрудники линейного ОВД. По информации «Байкал-Daily», сообщение также оказалось ложным.
В конце февраля поступало сообщение об угрозе взрыва в улан-удэнском аэропорту «Байкал». Посетителей эвакуировали. Информация также оказалась ложной.
В Улан-Удэ «минировали» вокзал и автовокзал
Происшествия, Фото:
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