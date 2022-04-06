 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 апреля

05 апреля

Популярное

В Улан-Удэ «минировали» вокзал и автовокзал

В Улан-Удэ «минировали» вокзал и автовокзал
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Тревожные сообщения поступают два дня подряд

Сегодня утром в Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе взрыва на автовокзале. На место незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб на место для оперативного реагирования.

- Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Кроме того, накануне поступало аналогичное сообщение об угрозе взрыва на железнодорожном вокзале. Здесь оперативно отработали сотрудники линейного ОВД. По информации «Байкал-Daily», сообщение также оказалось ложным.

В конце февраля поступало сообщение об угрозе взрыва в улан-удэнском аэропорту «Байкал». Посетителей эвакуировали. Информация также оказалась ложной.


угроза взрыва Росгвардия автовокзал вокзал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ «минировали» вокзал и автовокзал
В Улан-Удэ «минировали» вокзал и автовокзал
Происшествия, 06.04.2022
Тревожные сообщения поступают два дня подряд
В Улан-Удэ грузовик, выезжая со стройки, насмерть сбил бабушку
В Улан-Удэ грузовик, выезжая со стройки, насмерть сбил бабушку
Происшествия, 06.04.2022
Трагедия произошла возле строящегося корпуса школы
В Улан-Удэ снесут один блок дома обманутых дольщиков
В Улан-Удэ снесут один блок дома обманутых дольщиков
Происшествия, 06.04.2022
Работы на проблемном объекте «Домстройкомплекта» продолжаются
В Улан-Удэ два микрорайона остались без электричества
В Улан-Удэ два микрорайона остались без электричества
Происшествия, 06.04.2022
Электричество обещают вернуть спустя два часа
Аферистка обманула 17 улан-удэнцев почти на 7 млн
Аферистка обманула 17 улан-удэнцев почти на 7 млн
Происшествия, 06.04.2022
Женщина обманывала покупателей земельных участков четыре года
Более трети выявленных поджигателей в Забайкалье – дети
Более трети выявленных поджигателей в Забайкалье – дети
Происшествия, 05.04.2022
Всего с начала года в крае выявлен 81 виновник пожаров
Четверо улан-удэнцев «заработали» почти миллион на краже топлива
Четверо улан-удэнцев «заработали» почти миллион на краже топлива
Происшествия, 05.04.2022
Работники нефтебазы обманывали водителей, желающих сэкономить
В Забайкалье обчистили фуру дальнобойщика из Саратова
В Забайкалье обчистили фуру дальнобойщика из Саратова
Происшествия, 05.04.2022
Мужчины вскрыли прицеп, когда водитель остановился на ночлег
В Бурятии обезопасили село, которое один раз чудом не сгорело
В Бурятии обезопасили село, которое один раз чудом не сгорело
Происшествия, 05.04.2022
Тогда огонь подошёл вплотную к жилым домам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^