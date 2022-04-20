Детей вновь отправили с уроков по домам
Как стало известно «Байкал-Daily», учеников и сотрудников улан-удэнской школы №49 сегодня утром вновь эвакуировали. На почту пришло очередное письмо с угрозами «минирования».
Учеников первой смены распустили по домам.
Эту школу эвакуируют второй день подряд и в третий раз за неделю.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в школу поступило подобное сообщение. Детей сперва эвакуировали на стадион, а затем отпустили по домам.
Аналогичное сообщение поступало в образовательное учреждение неделю назад. 14 апреля были сорваны уроки у первой, а также у второй смены.
Все сообщения оказались ложными, взрывотехники опасных предметов и устройств не обнаружили.
Улан-удэнскую школу «заминировали» в третий раз за неделю
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