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Сообщение о минировании школы в Улан-Удэ оказалось ложным

Сообщение о минировании школы в Улан-Удэ оказалось ложным
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Взрывотехники не обнаружили опасных предметов

Сообщение о минировании школы №49 в Улан-Удэ оказалось ложным.

- Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра школы опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.

Из-за этого сообщения были сорваны уроки у учащихся первой смены. Дети ждали окончания проверки сначала на стадионе школы, а затем были отпущены домой.

На прошлой неделе, 14 апреля, эту школу уже «минировали». Те сообщения также были фейковыми

школа угроза взрыва

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