Взрывотехники не обнаружили опасных предметов
Сообщение о минировании школы №49 в Улан-Удэ оказалось ложным.
- Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра школы опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.
Из-за этого сообщения были сорваны уроки у учащихся первой смены. Дети ждали окончания проверки сначала на стадионе школы, а затем были отпущены домой.
На прошлой неделе, 14 апреля, эту школу уже «минировали». Те сообщения также были фейковыми.
Сообщение о минировании школы в Улан-Удэ оказалось ложным
Происшествия, Фото:
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