Очередное объявление с «продажей» ребёнка на «Авито» зафиксировано в Бурятии
На сайте объявлений «Авито» в Улан-Удэ дети «выставили на продажу» одноклассника. Фотографию ребёнка опубликовали в разделе «собаки», цену назначили в один рубль. Описание здесь короткое: «Собака Тамир».
Объявление появилось сегодня около четырёх часов утра. Автор зарегистрировался на сайте относительно недавно – 5 марта. Кроме одноклассника, он продаёт ещё компьютер, стоимость которого также один рубль. Так его он предлагает обменять на игровую приставку PlayStation. Объявление также появилось вчера.
К сожалению, такие объявления, где дети подвергаются буллингу, в Бурятии уже были. Как сообщал «Байкал-Daily», в мае прошлого года «на продажу» одноклассники выставили девочку, подписав фотографию «Млекопитающее, 1000 рублей».
В том же месяце на сайте объявлений бесплатно «отдавали» ребёнка. При этом в описании мальчика отнесли в категорию «Животные», в подкатегорию «Собаки» (порода акита-ину). Пользователи посчитали, что это неудачная детская шутка, но многие забили тревогу, опасаясь, что ребёнок подвергается агрессивной травле.
В начале 2021 года дети из Кяхты разместили объявление о продаже одноклассника. Таким образом школьники решили зло подшутить над ним. В ситуации разбиралась детский омбудсмен в Бурятии Наталья Ганькина. Личности «шутников» вскоре установили. В отношении учеников административное дело не возбуждалось, поскольку дети не достигли возраста привлечения к административной ответственности. С детьми и родителями провели профилактическую беседу.
В Улан-Удэ на «продажу» выставили ребёнка
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