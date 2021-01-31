Мама школьника рассказала, кто выставил её сына на продажу
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно в Бурятии дети разместили объявление на сайте «Авито» о продаже одноклассника. В объявлении была и фотография мальчика.
Паблик blog_kyakhta опубликовал то самое объявление. В нём была указана цена за школьника – 100 рублей. В публикации было и шуточное описание: «Приучен к горшку, кастрирован, прививки сделаны, откликается на слово Серый (или комп свободен)».
Как выяснилось, на продажу ребёнка в шутку выставили его одноклассники.
Издание «360» пообщалось с матерью мальчика. Женщина рассказала, что ребята дружат с детского сада и между ними не возникало конфликтов.
- Они с этим мальчиком с детского сада дружат, поэтому я не знаю, у меня даже мыслей плохих нету, — сообщила женщина.
Мать мальчика призналась, что узнала о случившемся, когда в дело вмешалась уже полиция и её позвали в школу.
- Я в шоке была, конечно, но ничего… Они извинились, дети есть дети, что сделаешь-то. Увидели где-то уже такое объявление и решили тоже пошутить, видимо, — цитирует «360» маму мальчика.
По словам женщины, объявление вскоре было удалено, однако новость об этом все равно разнеслась по Сети.
- Они извинились. И родители, и дети переживают до сих пор, для нас вообще это уже и шок, и стресс какой-то начинается уже. Уже забыть бы все это как страшный сон, — призналась мать ребёнка. По её словам, ребята пообещали, что больше не будут так шутить, и для них это будет уроком на будущее.
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина ранее сообщила, что по факту её обращения в правоохранительные органы в кратчайшие сроки были установлены подростки, проживающие в Кяхтинском районе республики, разместившие объявление.
«В отношении несовершеннолетних административное дело не возбуждалось по причине того, что дети не достигли возраста привлечения к административной̆ ответственности», — сообщила Ганькина.
Мать выставленного на продажу школьника в Бурятии: «Была в шоке»
Общество, Фото:
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