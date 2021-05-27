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В Бурятии вновь выставили на продажу ребёнка

В Бурятии вновь выставили на продажу ребёнка
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Объявление разместил одноклассник школьницы

В Бурятии в очередной раз «выставили на продажу» ребёнка на сайте объявлений. Скриншоты с сайта появились в паблике ves_ulan_ude.

- Степан решил продать одноклассницу. К сожалению, это уже третий случай подобных объявлений за этот год в Бурятии. Вопрос: почему дети стали такими жестокими?! Может из-за того, что не наказывают за такие «шалости» детей, - говорится в посте.

Ученик довольно грубо написал под фотографией на сайте объявлений: «Млекопитающее, 1000 рублей».


Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года дети из Кяхты разместили объявление о продаже одноклассника. Таким образом школьники решили подшутить над ним. Об этом случае рассказала детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.

В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили подростков из Кяхтинского района. В отношении учеников административное дело не возбуждалось, поскольку дети не достигли возраста привлечения к административной ответственности. В итоге объявление было удалено. С детьми и родителями провели профилактическую беседу.

- Я в шоке была, конечно, но ничего… Они извинились, дети есть дети, что-сделаешь-то. Увидели где-то уже такое объявление и решили тоже пошутить, видимо, — прокомментировала тогда мама мальчика.

Также в середине мая на популярном сайте объявлений появилась информация о «продаже» ребёнка из Бурятии. В объявлении говорилось даже не о «продаже» ребёнка, а о том, что он «отдаётся» бесплатно. При этом в описании мальчика отнесли в категорию «животные», в подкатегорию «собаки» (порода акита-ину).

Пользователи посчитали, что это неудачная детская шутка. Однако одна улан-удэнка предположила, что это может быть не розыгрыш, а буллинг (психологическое агрессивная травля).





дети
 
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