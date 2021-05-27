В Бурятии вновь выставили на продажу ребёнка

В Бурятии в очередной раз «выставили на продажу» ребёнка на сайте объявлений. Скриншоты с сайта появились в паблике ves_ulan_ude.
- Степан решил продать одноклассницу. К сожалению, это уже третий случай подобных объявлений за этот год в Бурятии. Вопрос: почему дети стали такими жестокими?! Может из-за того, что не наказывают за такие «шалости» детей, - говорится в посте.
Ученик довольно грубо написал под фотографией на сайте объявлений: «Млекопитающее, 1000 рублей».
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года дети из Кяхты разместили объявление о продаже одноклассника. Таким образом школьники решили подшутить над ним. Об этом случае рассказала детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.
В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили подростков из Кяхтинского района. В отношении учеников административное дело не возбуждалось, поскольку дети не достигли возраста привлечения к административной ответственности. В итоге объявление было удалено. С детьми и родителями провели профилактическую беседу.
- Я в шоке была, конечно, но ничего… Они извинились, дети есть дети, что-сделаешь-то. Увидели где-то уже такое объявление и решили тоже пошутить, видимо, — прокомментировала тогда мама мальчика.
Также в середине мая на популярном сайте объявлений появилась информация о «продаже» ребёнка из Бурятии. В объявлении говорилось даже не о «продаже» ребёнка, а о том, что он «отдаётся» бесплатно. При этом в описании мальчика отнесли в категорию «животные», в подкатегорию «собаки» (порода акита-ину).
Пользователи посчитали, что это неудачная детская шутка. Однако одна улан-удэнка предположила, что это может быть не розыгрыш, а буллинг (психологическое агрессивная травля).