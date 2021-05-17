В Бурятии выставили на продажу ребёнка

На популярном сайте объявлений появилась информация о «продаже» ребёнка из Бурятии. Увидевший странное объявление пользователь забил тревогу, поделившись скриншотом в паблике «Аноним 03».
«Это что такое? Совсем не смешно! Надо что-то с этим делать! Мальчика выставили на продажу!» - написал автор поста.
В объявлении говорится даже не о «продаже» ребёнка, а о том, что «отдаётся» бесплатно. При этом в описании мальчика отнесли в категорию «животные», в подкатегорию «собаки» (порода акита-ину).
Пользователи выражают мнение, что это неудачная шутка, скорее всего, детская. Однако одна улан-удэнка предположила, что это может быть не розыгрыш, а буллинг (психологическое агрессивная травля). Последствия буллинга для жертвы могут быть очень серьёзны – от психически нестабильного состояния до самоубийства.
Жители Бурятии крайне возмущены данным объявлением. Они пишут:
«Данный «розыгрыш» преследуется по закону. Как только этим займутся компетентные органы и уполномоченный по правам ребенка, вопросы появятся и к автору объявления и его родителям. Он будет поставлен на учёт в ПДНю Это как минимум»,
«Что за глупые шутки, дети дебилы какие-то. Бардак какой-то. Правильно пусть ставят на учёт, в следующий раз не будет так делать»
«Те комментаторы, кто пишет «ничего страшного, это же шутка; дети пошутили просто», вы, лицемерные и двуличные личности. Так как если бы это коснулось вашего ребенка, вы бы такой рев устроили...»
Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичный инцидент произошёл этой зимой в Кяхте. Дети разместили объявление о продаже одноклассника. Разбирательство проводила уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина, которая обратилась по данному факту в МВД. Возбуждать административное дело на детей-шутников не стали, так они ещё не достигли возраста привлечения к административной ответственности.