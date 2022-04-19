В Бурятии выяснили, из-за чего погибли работники Селенгинского ЦКК

После трагедии на Селенгинском ЦКК, где погибли пять человек, возбудили второе уголовное дело
Причиной трагедии на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате в Кабанском районе Бурятии, где погибли пять сотрудников, предположительно, стали испарения сероводорода.
После трагедии проверку провела Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. На место выезжали в том числе заместитель межрегионального прокурора и Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор.
- В результате проверки установлено, что в воздухе рабочей зоны приёмного резервуара зафиксированы превышения показателей по содержанию в испарениях метана и сероводорода. В помещении, где были обнаружены тела работников, показатели по сероводороду значительно превышали предельно допустимые, - сообщили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
В итоге следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее также было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц».
Трагедия на Селенгинском ЦКК произошла вечером 17 апреля. В помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками погибли пять работников – двое мужчин и три женщины.
Спаслась только одна женщина 1984 года рождения. Она успела надышаться токсичным веществом, но сейчас её жизни ничего не угрожает. Выжившая сотрудница находится в больнице.
Telegram-канал «Степной дозор» со ссылкой на свои источники описывал подробности произошедшего:
«Первой погибла женщина-диспетчер. Она пошла проверить давление в бочке орошения, где хранится химическая перерабатывающая жидкость. Предположительно, произошёл выброс сероводорода, она практически мгновенно потеряла сознание и скончалась. За диспетчером пошла другая сотрудница, но тоже упала без сознания и умерла. Третий диспетчер отправилась искать своих коллег, нашла их, но упала рядом от отравления. Позже, при пересменке, двое слесарей заметили, что женщин нет, и пошли их искать в коридорах коллектора. Обоих мужчин нашли мертвыми возле женщин».
В Кабанском районе Бурятии объявлен пятидневный траур в связи с трагедией – он действует до 22 апреля.
Селенгинский комбинат выплатит семьям погибших по миллиону рублей, также по 500 тысяч выделит правительство Бурятии из резервного фонда.
В Бурятии выяснили, из-за чего погибли работники Селенгинского ЦКК
Происшествия, Фото:
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