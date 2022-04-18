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В Бурятии по погибшим на Селенгинском ЦКК объявили пятидневный траур

В Бурятии по погибшим на Селенгинском ЦКК объявили пятидневный траур
Происшествия,  Фото:pixabay.com
О трауре объявил глава Кабанского района, где произошла трагедия

В Кабанском районе Бурятии объявлен пятидневный траур в связи с трагедией на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате, где погибли пять человек. Траур действует с сегодняшнего дня и до 22 апреля, сообщил глава района Алексей Сокольников.

- Вчера на Селенгинском ЦКК произошло чрезвычайное происшествие. Погибли пять человек. Следственным комитетом будет проведено объективное расследование и установлены все причины этой ужасной трагедии. На правительственном уровне создана комиссия по оказанию помощи родным пострадавших. Мы глубоко скорбим и разделяем боль утраты. Выражаем искреннее соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата. С сегодняшнего дня и до 22 апреля в Кабанском районе объявлен траур, - цитирует Алексея Сокольника районная группа «Кабанск-инфо».

Также в районной группе приводится обращение генерального директора ОАО «Селенгинский ЦКК» Лилии Деевой. Она принесла соболезнования семьям погибшим сотрудников:

- Вчера вечером 17 апреля на предприятии произошла страшная трагедия. С глубокой скорбью сообщаю о трагической гибели работников комбината. Горько сознавать, что не стало наших коллег, родных и близких людей. Коллектив комбината и я лично, приношу самые глубокие соболезнования и слова поддержки. Вечная память всем погибшим.

Лилия Деева сообщила, что со стороны предприятия родным погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Сейчас ведутся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия на Селенгинском ЦКК произошла 17 апреля. В помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа. Вдохнув его, погибли пять работников предприятия – двое мужчин и три женщины.

Спаслась только одна женщина 1984 года рождения. Она успела надышаться токсичным веществом, а сейчас находится в реанимации районной больницы. Её жизни ничего не угрожает, прокомментировали сегодня утром в минздраве Бурятии.

Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнованиям родным погибших. Он обещал, что помимо компенсации от Селенгинского ЦКК, им будет выделена помощь от республики. Для разбора ситуации и оказания помощи родственникам пострадавших создана специальная комиссия, которую возглавил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

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