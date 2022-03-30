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В Улан-Удэ спасатели выезжали по ложному вызову о детях на льду

В Улан-Удэ спасатели выезжали по ложному вызову о детях на льду
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Детей искали на Степной протоке

Днём 29 марта спасателям поступило сообщение о том, что на Степной протоке в Улан-Удэ на льду находятся дети. На место тут же выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и улан-удэнские спасатели.

Они обследовали береговую линию, но детей не обнаружили. Возможно, вызов был ложный, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», с начала года в Бурятии зафиксировано 53 тысячи ложных вызовов на экстренный номер 112. За подобное баловство грозит штраф до полутора тысяч рублей. 

Весенний лёд очень опасный и хрупкий. Велика вероятность провала человека под лёд. На днях в Иркутске произошёл трагический случай на реке Ангаре. Трое подростков провалились под лёд, один из них погиб. Проводится доследственная проверка. 
спасатели

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