В Иркутске трое подростков провалились под лёд, один погиб

Спасти детей пытались очевидцы



28 марта на реке Ангаре в Иркутске погиб 14-летний подросток.



По предварительным данным, тем днём трое подростков ходили по льду Ангары вдоль улицы Сурнова. Проезжавший мимо на машине местный житель стал спускаться к реке, чтобы сделать мальчикам замечание. Как вдруг под лёд провалился сначала один из парней, а следом и остальные.



Очевидцы бросились на помощь, но спасти одного из ушедших под лёд не удалось. Тело позже нашли сотрудники МЧС в районе речного порта.



Следователи проводят доследственную проверку.



- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

