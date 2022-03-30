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В Иркутске трое подростков провалились под лёд, один погиб

В Иркутске трое подростков провалились под лёд, один погиб
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасти детей пытались очевидцы

28 марта на реке Ангаре в Иркутске погиб 14-летний подросток.

По предварительным данным, тем днём трое подростков ходили по льду Ангары вдоль улицы Сурнова. Проезжавший мимо на машине местный житель стал спускаться к реке, чтобы сделать мальчикам замечание. Как вдруг под лёд провалился сначала один из парней, а следом и остальные.

Очевидцы бросились на помощь, но спасти одного из ушедших под лёд не удалось. Тело позже нашли сотрудники МЧС в районе речного порта.

Следователи проводят доследственную проверку.

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
смерть провалы под лед

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