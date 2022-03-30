Спасти детей пытались очевидцы
28 марта на реке Ангаре в Иркутске погиб 14-летний подросток.
По предварительным данным, тем днём трое подростков ходили по льду Ангары вдоль улицы Сурнова. Проезжавший мимо на машине местный житель стал спускаться к реке, чтобы сделать мальчикам замечание. Как вдруг под лёд провалился сначала один из парней, а следом и остальные.
Очевидцы бросились на помощь, но спасти одного из ушедших под лёд не удалось. Тело позже нашли сотрудники МЧС в районе речного порта.
Следователи проводят доследственную проверку.
- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске трое подростков провалились под лёд, один погиб
Происшествия, Фото:
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