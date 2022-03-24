Капитан не сдержал эмоций из-за поведения подчинённого
В Бурятии капитана войсковой части признали виновным в превышении должностных полномочий.
В октябре 2021 года офицер, находясь в казарме личного состава, побил подчинённого, не сдержав эмоции. Накануне солдат самовольно покинул подразделение, чем спровоцировал капитана, который нанёс потерпевшему несколько ударов.
Капитан признал свою вину и раскаялся.
Дело было рассмотрено в Кяхтинском гарнизонном военном суде. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей, сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе СКР по Кяхтинскому гарнизону.
В Бурятии капитан поднял руку на солдата-самовольщика
Происшествия, Фото:
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