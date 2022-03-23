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В Бурятии подожгли дверь квартиры

В Бурятии подожгли дверь квартиры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Виновные устанавливаются

Вчера, 22 марта, в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии пожарные выезжали в двухэтажный многоквартирный дом. Однако к моменту их приезда возгорание уже потушили жильцы.

- В результате пожара повреждена входная дверь квартиры. По версии дознавателей МЧС, предположительной причиной пожара мог послужить поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливаются, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Кяхте произошёл пожар из-за оставленного включенным в сеть ноутбука
пожар Поджог

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