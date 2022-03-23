Пожар начался, когда в квартире никого не было
Вечером 22 марта в городе Кяхта в Бурятии произошёл пожар в многоквартирном пятиэтажном доме. Там горела одна из квартир.
- В результате пожара повреждён ноутбук, личные вещи и закопчена стена в комнате. Пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На момент загорания в квартире никого не было, о пожаре сообщила соседка, которая увидела дым из окна.
По версии дознавателей МЧС, причиной пожара могло послужить короткое замыкание зарядного устройства от ноутбука, который оставили включенным в сеть.
Отметим, пожары по «вине» бытовой техники в Бурятии встречаются нечасто. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году произошёл пожар в квартире из-за короткого замыкания стиральной машины, тогда пострадала маленькая девочка.
В Бурятии из-за ноутбука загорелась квартира
Происшествия, Фото:
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