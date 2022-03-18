Двух иркутян оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Лозунги они выкрикивали на несанкционированной акции



Кировский районный суд Иркутска назначил штрафы в 30 и 35 тысяч рублей соответственно двум местным жителям за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области.



- Двое жителей Иркутска - мужчина и женщина, являясь участниками не согласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия, в присутствии граждан высказывали лозунги, содержание которых дискредитировало Вооруженные силы РФ, - говорится в сообщении.



Их действия пресекли полицейские. На задержанных составили протоколы по ч.1 ст.20.3.3 КоАП - публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.



