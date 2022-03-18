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Двух иркутян оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ

Двух иркутян оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Лозунги они выкрикивали на несанкционированной акции

Кировский районный суд Иркутска назначил штрафы в 30 и 35 тысяч рублей соответственно двум местным жителям за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области.

- Двое жителей Иркутска - мужчина и женщина, являясь участниками не согласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия, в присутствии граждан высказывали лозунги, содержание которых дискредитировало Вооруженные силы РФ, - говорится в сообщении.

Их действия пресекли полицейские. На задержанных составили протоколы по ч.1 ст.20.3.3 КоАП - публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.

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