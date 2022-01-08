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Выживший после схода лавины в Бурятии альпинист рассказал о трагедии

Выживший после схода лавины в Бурятии альпинист рассказал о трагедии
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Спасатели прибыли на помощь ночью

Альпинист, выживший после схода лавины в Тункинском районе Бурятии, рассказал, как всё произошло. Его слова приводит паблик Babr Mash.

Альпинисты приехали, чтобы подняться на пики Дружбы и Броненосец.

- Поднялись на вершину, развернулись, пошли в обратном направлении, - цитирует Babr Mash мужчину.

Во время спуска с вершины сошёл снежный наст. Двух человек унесло в ущелье. Их напарник побежал следом. Когда он нашёл их, один мужчина был уже мёртв, второй получил травму.

- Одежда была тёплая у Кирилла. Он сам ходил вниз-вверх, грелся. Сейчас он в больнице, - рассказал альпинист.

Уцелевший мужчина связался со спасателями. «В два часа [дня] я позвонил, координаты свои оставил. В два часа ночи пришли первые спасатели», - рассказал он.

По его словам, все они опытные альпинисты-разрядники (а не сноубордисты, как сообщалось в первое время после трагедии).

Как сообщал «Байкал-Dailу», погибший – 58-летний альпинист из Братска. По факту его гибели проверку проводят следователи. Пострадавшего эвакуировали вертолётом МЧС.

лавины

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