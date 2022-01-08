Спасатели прибыли на помощь ночью
Альпинист, выживший после схода лавины в Тункинском районе Бурятии, рассказал, как всё произошло. Его слова приводит паблик Babr Mash.
Альпинисты приехали, чтобы подняться на пики Дружбы и Броненосец.
- Поднялись на вершину, развернулись, пошли в обратном направлении, - цитирует Babr Mash мужчину.
Во время спуска с вершины сошёл снежный наст. Двух человек унесло в ущелье. Их напарник побежал следом. Когда он нашёл их, один мужчина был уже мёртв, второй получил травму.
- Одежда была тёплая у Кирилла. Он сам ходил вниз-вверх, грелся. Сейчас он в больнице, - рассказал альпинист.
Уцелевший мужчина связался со спасателями. «В два часа [дня] я позвонил, координаты свои оставил. В два часа ночи пришли первые спасатели», - рассказал он.
По его словам, все они опытные альпинисты-разрядники (а не сноубордисты, как сообщалось в первое время после трагедии).
Как сообщал «Байкал-Dailу», погибший – 58-летний альпинист из Братска. По факту его гибели проверку проводят следователи. Пострадавшего эвакуировали вертолётом МЧС.
Выживший после схода лавины в Бурятии альпинист рассказал о трагедии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 08.01.2022
Спасатели прибыли на помощь ночью
Следователи начали доследственную проверку
Следователями начата доследственная проверка
Езда по льду вне переправ опасна для жизни
Третий участник тургруппы со спасателями добирается пешком
По предварительным данным, погиб один человек
Из горящего здания вынесли газовые баллоны
По предварительным данным, под лавину попали сноубордисты
Пьяные постояльцы гостиницы взяли ворота на таран после дебоша
Женщина считала, что заработает на бирже
В обеих столкнувшихся машинах ехали семьи с детьми
Ещё два человека получили травмы
Один из них связан с крупной аварией на улице Сахьяновой
Происшествия, 05.01.2022
Бывший сожитель поджёг её дом и жилище соседа
Происшествия, 05.01.2022
В автоаварии также пострадали четверо детей