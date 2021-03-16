Лавина сошла на популярной у туристов горе Мамай
14 марта в Кабанском районе Бурятии в окрестностях популярной у туристов горы Мамай сошла лавина. Издание «Бабр» сообщает со ссылкой на очевидцев, что под лавиной оказались примерно десять человек.
Пострадавших нет, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. В ведомстве уточнили, что произошёл самопроизвольный сход лавины.
- Для Мамая это довольно нормальное явление, хоть и в реестр лавиноопасных участков гора не включена. Эта местность является одной из самых посещаемых для активного отдыха, поэтому всё же стоит соблюдать правила безопасности и знать, как вести себя при сходе лавины. Ведь даже такой небольшой сход снега может привести к травмам, - рассказывает директор центра по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС Геннадий Буянтуев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2017 года под лавину на той же горе Мамай попала группа французских туристов. В результате погиб гражданин Франции, опытный гид.
В Бурятии туристов накрыло лавиной
Происшествия, Фото:
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