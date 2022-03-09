 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 марта

08 марта

Популярное

В Бурятии на туристов сошла лавина

В Бурятии на туристов сошла лавина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
По предварительной информации, есть погибший

В Окинском районе Бурятии на группу туристов сошла лавина. ЧП произошло на перевале Пушкина.

- 8 марта в 21.30 часов от оперативного дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на перевале Пушкина Окинского района под сход снежных масс попала туристская группа, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

По информации заявителя, один человек погиб.

Информация уточняется. В республиканском агентстве ГО и ЧС «Байкал-Daily» сообщили, что подробности произошедшего появятся чуть позже.

6 января лавина сошла на группу туристов в Тункинском районе Бурятии, катавшихся на сноубордах. Погиб один человек.

лавины туристы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прервалась связь с попавшими под лавину туристами
В Бурятии прервалась связь с попавшими под лавину туристами
Происшествия, 09.03.2022
По предварительной информации, под лавиной погиб турист
В Бурятии на туристов сошла лавина
В Бурятии на туристов сошла лавина
Происшествия, 09.03.2022
По предварительной информации, есть погибший
В Бурятии в ДТП пострадали женщина и мальчик
В Бурятии в ДТП пострадали женщина и мальчик
Происшествия, 09.03.2022
Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в Бурятии
Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в Бурятии
Происшествия, 09.03.2022
Возгорания случились в праздничные выходные 
В Улан-Удэ экс-сотрудник колонии вернёт сумму взятки
В Улан-Удэ экс-сотрудник колонии вернёт сумму взятки
Происшествия, 09.03.2022
За 25 тысяч он пронёс осуждённому сотовые телефоны 
Минобороны рассказало о героизме военнослужащего из Бурятии
Минобороны рассказало о героизме военнослужащего из Бурятии
Происшествия, 08.03.2022
Полковник из Бурятии получил ранение на Украине
На пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина
На пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина
Происшествия, 07.03.2022
Личность погибшего устанавливается
В Бурятии в тройном ДТП погиб водитель
В Бурятии в тройном ДТП погиб водитель
Происшествия, 07.03.2022
Ещё двое участников автоаварии получили травмы 
В Иркутской области прикрыли баню на льду Байкала
В Иркутской области прикрыли баню на льду Байкала
Происшествия, 05.03.2022
Она находилась на территории национального парка
В Бурятии простились с погибшим на Украине офицером
В Бурятии простились с погибшим на Украине офицером
Происшествия, 05.03.2022
Старший Илья Семёнов пожертвовал своей жизнью, спасая сослуживцев
Спасённого лыжника со сломанной ногой доставили в больницу в Бурятию
Спасённого лыжника со сломанной ногой доставили в больницу в Бурятию
Происшествия, 05.03.2022
Лыжник спровоцировал лавину и провёл на снегу ночь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^