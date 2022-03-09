По предварительной информации, есть погибший
В Окинском районе Бурятии на группу туристов сошла лавина. ЧП произошло на перевале Пушкина.
- 8 марта в 21.30 часов от оперативного дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на перевале Пушкина Окинского района под сход снежных масс попала туристская группа, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
По информации заявителя, один человек погиб.
Информация уточняется. В республиканском агентстве ГО и ЧС «Байкал-Daily» сообщили, что подробности произошедшего появятся чуть позже.
6 января лавина сошла на группу туристов в Тункинском районе Бурятии, катавшихся на сноубордах. Погиб один человек.
В Бурятии на туристов сошла лавина
Происшествия, Фото:
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