Жителям Бурятии напомнили, как вести себя во время сходы лавины

И, конечно, необходимо дождаться прихода спасателей.





Республиканское агентство ГО и ЧС дало рекомендации по поведению при лавине. В первую очередь специалисты рекомендуют уйти в сторону. При этом они советуют сделать это как можно быстрее.- Начинается ли сход лавины над вами или под вашими ногами, вам необходимо сделать движение в сторону. Не мешкайте! Уклоняйтесь в сторону от лавинного потока настолько быстро насколько возможно, - сообщают в пресс-службе агентства.Также советуют сбросить всё тяжёлое. Это нужно для того, что тело стало как можно более лёгким. Необходимо сбросить рюкзак, палки, и другое тяжёлое снаряжение, которое есть. Это увеличит шансы не оказаться под сходом лавины.- Но вы не должны избавляться от аварийно-спасательного оборудования! Радиопередатчик, датчик или лопатку для разгребания снега, которая поможет вам выжить, если вас накроет лавина, ни в коем случае не оставляйте на месте! - дополнил Павел Шубин, начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.Если не удалось избежать лавины, спасатели советуют ухватиться за большой камень или крепкое дерево. Если это небольшая лавина, или вы оказались на её краю, это поможет вам удержаться на месте пока поток снега не пройдёт мимо.Следующим стал совет – плыть по снегу.- Это поможет вам оставаться на поверхности снега. Плотность человеческого тела намного выше плотности снега. Поэтому вы начнёте тонуть, как только лавина потянет вас вниз за собой. Постарайтесь оставаться на поверхности, совершая отталкивающие движения ногами и разводя руками, симулируя плавание, - советуют спасатели.Плывите на спине. В таком положении ваше лицо будет обращено к поверхности, повышая шансы доступа кислорода, в случае если вас накроет лавина. Плывите вверх. Движение наверх позволит вам ближе подобраться к поверхности снега.Если же накрыло лавиной, то в первую очередь нужно держать руку прямо над головой по направлению к снежной поверхности.- Вытянув руку вверх вы сможете определить, как глубоко под снегом вы находитесь. К тому же, это может помочь спасателем обнаружить вас. Но перед этим нужно сплюнуть. Это поможет определить, в каком направлении находится поверхность, так как слюна упадёт вниз, - рассказывает спасатель.Вокруг лица необходимо вырыть канавку. Когда сход лавины прекратится, снег станет плотным, как бетон. Если вы оказались под снегом больше полуметра от поверхности, вам не удастся выбраться самостоятельно. Ваша единственная надежда оставаться в живых - это избегать удушения длительное время, пока вас не обнаружат и не откопают.Павел Шубин также советует сделать глубокий вдох перед тем, как снег уляжется.- Глубоко вдохните и сдерживайте дыхание несколько секунд. Это приведёт к увеличению вашей грудной клетки, что в свою очередь образует воздушное пространство, когда снег затвердеет вокруг вас, - отмечает спасатель.Далее специалисты советуют беречь кислород и энергию.- Постарайтесь двигаться, как только снег уляжется. Но не рискуйте своим воздушным пространством. Если вы близко к поверхности, вы сможете откопаться самостоятельно. Но если нет, то у вас это не получится. Не тратьте драгоценный воздух на борьбу против снега. Оставайтесь в спокойствии и ждите спасения.«Если вы слышите людей поблизости, постарайтесь позвать их, но не продолжайте попытки, если они вас не слышат. Возможно, вы слышите их лучше, чем они вас, и вашим криком вы лишь растратите ограниченный запас воздуха» - советует Павел Шубин.- Если у вас и у людей в вашей группе имеются при себе маяк и датчик, то кто-нибудь обязательно найдёт вас и откопает. Сохраняйте спокойствие и ждите! – заключили в пресс-службе агентства.