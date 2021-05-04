Остальных членов группы нашли в 10 метрах от места гибели первого мужчины
В Бурятии завершены работы по поиску пропавших туристов на перевале Горелова. Для проведения спасательных работ была привлечена авиация МЧС России. В настоящий момент двое туристов в удовлетворительном состоянии эвакуированы в Иркутск вертолётом и переданы врачам скорой медицинской помощи. Для организации поисков остальных участников группы была задействована сводная группировка Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Прибывшая в район схода снежной массы группа спасателей извлекла из снега тело погибшего туриста, а затем продолжила поиски остальных членов туристической группы. При помощи лавинных щупов спасателям предстояло обследовать около 120 тысяч квадратных метров снежного покрова. Спустя 3 часа работ, в 10 метрах от места гибели первого мужчины, на глубине около полутора метров были обнаружены тела ещё двух туристов. После извлечения из-под снега, тела погибших были доставлены вертолётом Ми-8 МЧС России в Иркутск. Всего к работам были привлечены 48 человек и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Напомним, что вечером 3 мая на телефон спасения 112 поступило сообщение о сходе снежной массы. В момент происшествия в указанном месте находилась туристическая группа из Красноярского края из пяти человек. Двум туристам удалось спастись.
В Бурятии обнаружили тела пропавших туристов
Происшествия, Фото:
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