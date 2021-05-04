 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 мая

03 мая

Популярное

В Бурятии обнаружили тела пропавших туристов

В Бурятии обнаружили тела пропавших туристов
Происшествия,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС по РБ
Остальных членов группы нашли в 10 метрах от места гибели первого мужчины

В Бурятии завершены работы по поиску пропавших туристов на перевале Горелова. Для проведения спасательных работ была привлечена авиация МЧС России. В настоящий момент двое туристов в удовлетворительном состоянии эвакуированы в Иркутск вертолётом и переданы врачам скорой медицинской помощи. Для организации поисков остальных участников группы была задействована сводная группировка Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Прибывшая в район схода снежной массы группа спасателей извлекла из снега тело погибшего туриста, а затем продолжила поиски остальных членов туристической группы. При помощи лавинных щупов спасателям предстояло обследовать около 120 тысяч квадратных метров снежного покрова. Спустя 3 часа работ, в 10 метрах от места гибели первого мужчины, на глубине около полутора метров были обнаружены тела ещё двух туристов. После извлечения из-под снега, тела погибших были доставлены вертолётом Ми-8 МЧС России в Иркутск. Всего к работам были привлечены 48 человек и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Напомним, что вечером 3 мая на телефон спасения 112 поступило сообщение о сходе снежной массы. В момент происшествия в указанном месте находилась туристическая группа из Красноярского края из пяти человек. Двум туристам удалось спастись.
поисковая операция лавина Бурятия МЧС
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии обнаружили тела пропавших туристов
В Бурятии обнаружили тела пропавших туристов
Происшествия, 04.05.2021
Остальных членов группы нашли в 10 метрах от места гибели первого мужчины
Алкоголь заставил жителя Бурятии угнать трактор
Алкоголь заставил жителя Бурятии угнать трактор
Происшествия, 04.05.2021
Хоринские полицейские раскрыли угон трактора с территории пилорамы
В Бурятии продолжают искать туристов, пропавших под лавиной
В Бурятии продолжают искать туристов, пропавших под лавиной
Происшествия, 04.05.2021
Информация о том, что красноярцы совершали восхождение на вершину без регистрации, не подтвердилась
В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в краже
В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в краже
Происшествия, 04.05.2021
У потерпевших и подозреваемых произошёл конфликт около продуктового магазина
Улан-удэнка перевела мошеннику 56 тысяч
Улан-удэнка перевела мошеннику 56 тысяч
Происшествия, 04.05.2021
Злоумышленник обещал за помощь матери вознаграждение
В Бурятии выясняют обстоятельства гибели туриста под лавиной
В Бурятии выясняют обстоятельства гибели туриста под лавиной
Происшествия, 04.05.2021
Местонахождение ещё двух человек остаётся неизвестным
В Бурятии мошенник просил ветеринаров купить цветы
В Бурятии мошенник просил ветеринаров купить цветы
Происшествия, 04.05.2021
Злоумышленник представился сотрудником прокуратуры
В Бурятии разворот обошёлся водителю в 114 тысяч рублей
В Бурятии разворот обошёлся водителю в 114 тысяч рублей
Происшествия, 04.05.2021
Женщина, не уступившая дорогу транспортному средству, выплатила свыше 100 тысяч рублей ущерба
Стали известны подробности ночного пожара в Бурятии
Стали известны подробности ночного пожара в Бурятии
Происшествия, 03.05.2021
Как оказалось, обнаружили горящий дом в Мухоршибири студенты колледжа
Улан-удэнец крал деньги со счёта матери своей девушки
Улан-удэнец крал деньги со счёта матери своей девушки
Происшествия, 03.05.2021
Также он не вернул другу телефон и сдал гаджет в скупку
В Улан-Удэ задержан виновник смертельного ДТП
В Улан-Удэ задержан виновник смертельного ДТП
Происшествия, 03.05.2021
Мужчина после аварии бросил свою машину в лесу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^