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В Бурятии будут судить священнослужителя-педофила

В Бурятии будут судить священнослужителя-педофила
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Помощник пастора евангельской церкви, по данным следствия, три года совершал надругательства над детьми

В Хоринском районе Бурятии следователи завершили расследование громкого уголовного дела в отношении помощника пастора евангельской церкви. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, а также в использовании несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, в целях изготовления порнографических материалов.

В пресс-службе СУ СКР по Бурятии сообщили, что обвиняемый был священнослужителем религиозной организации, открывшей церковь в небольшом улусе. В здании церкви имелась детская комната с игрушками и телевизором, куда часто без сопровождения взрослых приходили малыши, чтобы поиграть. С 2018 по 2021 годы, пользуясь беспомощным состоянием детей, посещавших церковь, обвиняемый совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Вычислили педофила, можно сказать, благодаря случайности. Микрофинансовая организация обратилась в полицию по поводу невыплаты кредита этим мужчиной. В апреле 2021 года местный полицейский пришёл к помощнику пастору. Он проверял его телефон на предмет электронных чеков, когда увидел в галерее фото и видео порнографического содержания с участием маленькой девочки.

Полицейский задержал мужчину.

- Затем в ходе грамотно спланированного и проведенного следователем допроса злоумышленник признался в совершении нескольких преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Полученные показания проверены следственным путем и нашли свое подтверждение, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

О том, что задержанный – это помощник пастора евангельской церкви – сообщил телеканал РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчина примкнул к местной религиозной общине после выхода из колонии, где сидел за убийство. Тем не менее бывший заключенный заручился доверием сельского пастора, после чего стал дьяконом.
суд сексуальное насилие

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